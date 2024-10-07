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США предложили Израилю компенсировать отказ от атаки ряда иранских объектов

07 октября 2024, 00:43
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединенные Штаты предложили Израилю компенсацию в обмен на его отказ атаковать часть иранской территории в отместку за нападения на еврейское государство, сообщила государственная телерадиокомпания Израиля Kan.
«В ходе переговоров американские официальные лица предложили своим израильским коллегам широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь», – отмечается в материале.

По словам израильских чиновников, еврейское государство ведет переговоры с Соединенными Штатами, но имеет право самостоятельно решать, как ответить на нападение Тегерана.



Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его государство готово атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости.

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#сша
#иран
#израиль
#атака
Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов
07 октября 2024, 01:17

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты, введенные в Иране до утра 7 октября, сняты. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации исламской республика Джафара Язерлу.
По его словам, иранские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов.

«Сегодня с 23:00 (22:30 по московскому времени) полеты осуществляются в обычном режиме», – указал он.

Ранее российских граждан в Иране призвали воздержаться от фото- и видеосъемки на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются распространить в социальных сетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все российские внешнеполитические ведомства в Иране работают в обычном режиме.

До этого Россиян предупредили об опасности посещения Ливана в связи с интенсивными ракетными обстрелами со стороны Израиля.

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#иран
#израиль
#ливан
#аэропорт
#дипломат
#посольство
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В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина
07 октября 2024, 00:23

Фото: Сайт Кремля

В итальянском Турине развернули баннер в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщили в ассоциации «Перспектива».
По словам авторов инициативы, баннер был повешен на мосту в центре Турина. Баннер длиной четыре метра и шириной два метра был подготовлен за одну ночь.

«Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане» , – заявил собеседник агентства.

На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

Ранее в Генуе распространили листовки с портретом президента Путина и надписью на русском и итальянском языках «С днем рождения, президент».

7 октября президенту России исполняется 72 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в свой день рождения президент Путин планирует работать.

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#президент
#россия
#дмитрий песков
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Израиль заявил о планах атаковать ядерные объекты Ирана
Глава Минобороны Израиля Галант сообщил о планах атаковать ядерные объекты Ирана
06 октября 2024, 23:47

Фото: istockphoto/Zeferli

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости. Министр обороны высказал свое мнение по этому вопросу в интервью CNN.
«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», – заявил министр.

В то же время телеканал подчеркнул, что Вашингтон решительно выступает против любой атаки на ядерную инфраструктуру исламской республики. По словам министра Галанта, еврейское государство обсуждает свои ответные меры с Соединенными Штатами, но окончательное решение о том, как ответить на иранскую атаку, будет принято ими самими.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместной борьбы с Ираном и экстремистскими организациями.

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#израиль
#иран
#ракетный удар
#сша
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В Словакии выступили против вступления Украины в НАТО
Премьер Словакии Фицо: депутаты Smer-SD выступят против членства Украины в НАТО
06 октября 2024, 23:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD («Направление — социальная демократия»), заявил, что его парламент не поддержит вступление Украины в НАТО, сообщает РИА Новости.
Фицо подчеркнул, что членство в НАТО не может быть реализовано при поддержке лишь нескольких человек. Он напомнил, что это должно быть одобрено всеми странами.

«Пока я буду главой правительства Словакии… буду так вести депутатов парламента, которые у меня под политическим контролем, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала Третьей мировой войны», – заявил он.

5 октября газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила, что Украина обсуждает со своими союзниками территориальные уступки России.

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#роберт фицо
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#парламент
#украина
#нато
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Президент Израиля предложил создание ближневосточного аналога НАТО
Президент Израиля Герцог предложил создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
06 октября 2024, 23:11

Фото: istockphoto/Sckrepka

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместного противостояния Ирану и экстремистским организациям, сообщает телеканал Al Arabiya.
Он также призвал жителей региона противостоять Тегерану и всем, кто его поддерживает. По его словам, исламская республика представляет собой серьезную угрозу безопасности для Ближнего Востока.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о готовности страны к сценариям полномасштабной войны с Израилем. Он напомнил, что Тегеран находится в конфликте с Израилем уже 44 года и регулярно отрабатывает возможные сценарии конфликта.

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#израиль
#иран
#нато
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Зеленский отправил в США делегацию для обсуждения «плана победы»
06 октября 2024, 23:04

Президент Украины Владимир Зеленский направил в США начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и вице-премьера Ольгу Стефанишину. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
Делегация направили в Вашингтон для обсуждения «плана победы» перед его представлением на встрече в формате «Рамштайн».

Согласно сообщению The Washington Post, которое ранее цитировали украинские политологи и политики, в стране растет разочарование «планом победы» Зеленского.

Визит украинского лидера в США ожидался с нетерпением, но в результате Киев, как утверждается, находится в состоянии неопределенности.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
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Вместе с лидером «Хезболлы» погиб глава иранского спецназа, заявили в Британии
Reuters: глава спецназа КСИР Каани пропал после удара по Бейруту 27 сентября
06 октября 2024, 22:59

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пропал и перестал выходить на связь после удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Именно после этой израильской атаки погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.
При этом других деталей агентство не приводит. Иран, в свою очередь, сообщал о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана, который находился вместе с Насруллой в Бейруте. О том, что с ними присутствовал и Каани, не сообщалось.

Напомним, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения. Сообщалось, что в результате удара погиб генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

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#иран
#ливан
#израиль
#конфликт
#удар
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Нидерланды отправили на Украину первую партию истребителей F-16
06 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Нидерланды отправили на Украину первую партию американских истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс на своей странице в Х. По его словам, оставшиеся боевые самолеты из 24 обещанных поставят в ближайшее время.
«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 прибыли на Украину <...> Остальные из 24 самолетов будут поставлены в ближайшие месяцы», — заявил глава Минобороны Нидерландов.
Ранее Брекелманс заявлял, что нидерландские ВВС сняли с эксплуатации старые F-16, чтобы отдать их Киеву и Будапешту, где истребители якобы получат новую жизнь. До этого он обещал помогать Украине материалами для ремонта этих боевых самолетов.

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#истребители
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Нетаньяху предсказал последствия возможного запрета на поставки оружия Израилю
Премьер Нетаньяху: запрет на оружейные поставки Израилю усилит проиранские силы
06 октября 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Возможный запрет на оружейные поставки для Израиля усилит Иран и его союзников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнили в канцелярии Нетаньяху, такое развитие событий усилит «ось зла» под руководством исламской республики.
«…поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла», — пояснили в канцелярии.

Премьер Израиля отметил, что действия его страны против шиитской «Хезболлах» дают возможность изменить обстановку в Ливане для безопасности, стабильности и мира.

Ранее сообщалось, что ночной удар по Газе со стороны Израиля унес жизни более 20 человек.

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#израиль
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