США предложили Израилю компенсировать отказ от атаки ряда иранских объектов

Командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пропал и перестал выходить на связь после удара Израиля по Бейруту 27 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Именно после этой израильской атаки погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.