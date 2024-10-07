США предложили Израилю компенсировать отказ от атаки ряда иранских объектов

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Соединенные Штаты предложили Израилю компенсацию в обмен на его отказ атаковать часть иранской территории в отместку за нападения на еврейское государство, сообщила государственная телерадиокомпания Израиля Kan.
«В ходе переговоров американские официальные лица предложили своим израильским коллегам широкую дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь», – отмечается в материале.
По словам израильских чиновников, еврейское государство ведет переговоры с Соединенными Штатами, но имеет право самостоятельно решать, как ответить на нападение Тегерана.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его государство готово атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости.
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Александр Климов