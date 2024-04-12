США предложили схему финансирования Украины за счёт России

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Штаты предложили схему помощь Украине за счёт России, пишет Financial Times (FT).
По данным издания, Украине хотят предоставить десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от заблокированных в западных странах российских государственных активов.
Предложение Вашингтона позволит достичь того самого компромисса по спорному вопросу, куда направить прибыль с активов — на военные или гражданские нужды, заявил источник среди европейских дипломатов.
В случае, если выручка достигнет €1 млрд, Киев сможет получить по более чем €300 млн на оборону, на реконструкцию и на обеспечение кредитов, добавил он.
При этом облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 20 лет, подчеркнул он. Все будет зависеть от процентных ставок.
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Предложение Вашингтона позволит достичь того самого компромисса по спорному вопросу, куда направить прибыль с активов — на военные или гражданские нужды, заявил источник среди европейских дипломатов.
В случае, если выручка достигнет €1 млрд, Киев сможет получить по более чем €300 млн на оборону, на реконструкцию и на обеспечение кредитов, добавил он.
При этом облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 20 лет, подчеркнул он. Все будет зависеть от процентных ставок.
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Алёна Самарева