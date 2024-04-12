Плана «Б» нет: Украина рискует остаться без помощи США

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США не предусмотрели план «Б» для поддержи Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
В публикации отмечается, что дополнительного плана по помощи Украине в Вашингтоне нет, за исключением 60 миллиардов долларов военной помощи, которые до сих пор заморожены в конгрессе.
Как пишет Bloomberg, в администрации президента Джо Байдена многие разочаровываются в республиканцах в конгрессе и в союзниках в Европе. Также чиновники опасаются, что РФ в ближайшее время добьётся серьезных успехов в зоне спецоперации.
По словам одного из неназванных чиновников, европейские лидеры должны срочно использовать прибыль от заблокированных активов РФ, чтобы помочь Украине. Другой чиновник отметил, что ЕС должен дать Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов.
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Как пишет Bloomberg, в администрации президента Джо Байдена многие разочаровываются в республиканцах в конгрессе и в союзниках в Европе. Также чиновники опасаются, что РФ в ближайшее время добьётся серьезных успехов в зоне спецоперации.
По словам одного из неназванных чиновников, европейские лидеры должны срочно использовать прибыль от заблокированных активов РФ, чтобы помочь Украине. Другой чиновник отметил, что ЕС должен дать Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов.
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Алёна Самарева