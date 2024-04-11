В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины

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В случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональд Трамп планирует обратиться к России и Украине с призывом начать мирные переговоры, сообщил телеканал CNN.
Источник, близкий к Трампу, заявил, что в случае его победы Трамп вероятно свяжется с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно, либо на следующий день после избрания, либо на следующий день после инаугурации, чтобы начать координацию переговоров.
Также по данным CNN, Трамп предполагает использовать военную помощь Украине в качестве политического инструмента для стимулирования переговорного процесса и достижения скорейшего урегулирования конфликта.
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Артем Кузьмин