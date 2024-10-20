США предоставят $5 млн на борьбу с коррупцией на Украине

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Замгоссекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея в ходе посещения Киева объявила о выделении пяти миллионов долларов в качестве гранта на борьбу с коррупцией на Украине. Об этом сообщается в письменном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Госдепа США.
Из документа следует, что Зея посетила украинскую столицу 18 октября. В ходе поездки она объявила о трёх новых финансируемых инициативах. Так, бюро внешнеполитического ведомства США по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам совместно с британской организацией Institute for War and Peace Reporting предоставило пять миллионов долларов. Средства должны быть потрачены на повышение прозрачности и подотчётности правительства путём оказания поддержки организациям гражданского общества и журналистам, вносящим большой вклад в борьбу с коррупцией.
Также по линии Госдепа выделяются два миллиона долларов для Международной организации по миграции. Она будет оказывать поддержку украинцам. Ещё два миллиона долларов поступили на реализацию программы ООН по улучшению положения женщин на Украине.
В время пребывания на Украине Зея встретилась с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции – министром юстиции Ольгой Стефанишиной, министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой, а также с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Также по линии Госдепа выделяются два миллиона долларов для Международной организации по миграции. Она будет оказывать поддержку украинцам. Ещё два миллиона долларов поступили на реализацию программы ООН по улучшению положения женщин на Украине.
В время пребывания на Украине Зея встретилась с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции – министром юстиции Ольгой Стефанишиной, министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой, а также с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Анастасия Чинкова