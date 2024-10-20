Вашингтон больше не верит в победу Украины

Илон Маск заявил, что до 5 ноября будет разыгрывать по миллиону долларов ежедневно среди подписчиков своей петиции в поддержку первой и второй поправок к Конституции США. Раньше он обещал $47 каждому, кто станет ее подписчиком.

«Все, что мы просим — стать подписчиком петиции, чтобы получить шанс на миллион долларов», — пояснил бизнесмен.

Он обещал раздавать миллион долларов каждый день вплоть до президентских выборов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в защиту Конституции США. Об этом он сообщил на митинге с избирателями в Пенсильвании в поддержку республиканца Дональда Трампа.На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Первым счастливчиком оказался житель Пенсильвании Джон Дреер.В своей петиции Маск призывает к поддержке первой и второй поправок, которые гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Раньше он предлагал $47 каждому, кто подпишется. Илон Маск стоит на втором месте в списке Forbes самых богатейших людей планеты с состоянием $195 млрд.В США дать кому-то деньги за голосование или принять деньги за регистрацию для голосования — это уголовное преступление. Но плату за подпись под петицией закон не регулирует.