Вашингтон больше не верит в победу Украины

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В Вашингтоне не видят сценария, при котором Украине удастся победить в конфликте с Россией. Об этом сообщает Bloomberg 20 октября.
«Даже при вступлении Камалы Харрис в должность президента она, скорее всего, будет стремиться к заключению мира ради прекращения войны, так как Вашингтон не видит варианта победы Украины, несмотря на 175 миллиардов долларов американской поддержки», — утверждает автор статьи.
Кроме того, европейские страны, которые озабоченные собственными экономическими и энергетическими трудностями, тоже предпочли бы окончить войну на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.
Ранее Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в интервью The Daily Telegraph заявил, что для Украины при решении конфликта с Россией не так важны территории, как гарантии безопасности.
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Кроме того, европейские страны, которые озабоченные собственными экономическими и энергетическими трудностями, тоже предпочли бы окончить войну на любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.
Ранее Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в интервью The Daily Telegraph заявил, что для Украины при решении конфликта с Россией не так важны территории, как гарантии безопасности.
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Лия Мурадьян