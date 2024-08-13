Кеннеди-младший не попадёт в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк

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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не попадёт в число кандидатов, указанных в бюллетене на президентских выборах в штате Нью-Йорк. Об этом пишет газета New York Post.
Суд низшей инстанции округа Олбани признал, что политик указал ложный адрес своего проживания, в связи с чем петиция была признана недействительной.
Решение суда, по которому Кеннеди-младший, вероятнее всего, подаст апелляцию, может также сказаться на включении его имени в выборные бюллетени других штатов США, поскольку этот ложный адрес проживания был указан во всех выборных документах.
Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Решение суда, по которому Кеннеди-младший, вероятнее всего, подаст апелляцию, может также сказаться на включении его имени в выборные бюллетени других штатов США, поскольку этот ложный адрес проживания был указан во всех выборных документах.
Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Анастасия Чинкова