США предупредили об угрозе теракта масштабов «Крокуса»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Глава ФБР Кристофер Рей заявил, что Штатам может грозить террористическая атака, которая сравнима по масштабу с терактом в российском «Крокус Сити Холле». Об этом Рей сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, передает ТАСС.
Глава ФБР отметил, что за период его пребывания на посту директора ведомства в США было предотвращено множество терактов по всей территории государства. По словам Рея, до атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года в стране уже был зафиксировал повышенный риск насилия.
Он подчеркнул, что присутствует возможность скоординированной атаки на территории Штатов со стороны террористов, которая будет похожа на трагедию в «Крокусе», что вызывает серьезные опасения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Он подчеркнул, что присутствует возможность скоординированной атаки на территории Штатов со стороны террористов, которая будет похожа на трагедию в «Крокусе», что вызывает серьезные опасения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова