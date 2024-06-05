США предупредили об угрозе теракта масштабов «Крокуса»

Глава ФБР Кристофер Рей заявил, что Штатам может грозить террористическая атака, которая сравнима по масштабу с терактом в российском «Крокус Сити Холле». Об этом Рей сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, передает ТАСС.