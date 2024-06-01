Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

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Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити холле». Информация следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых.
Отмечается, что правоохранительные органы провели более двадцати обысков и более шестидесяти пяти осмотров мест трагедии. Также специалисты назначили более 650 судебных экспертиз различного рода.
Примечательно, что в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» завели дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Примечательно, что в отношении двух сотрудников «Крокус Сити Холла» завели дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова