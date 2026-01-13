США пригрозили британским чиновникам запретом на въезд из-за возможной блокировки X
США могут запретить въезд некоторым британским чиновникам в случае, если в Великобритании будет заблокирована социальная сеть X. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.
По данным издания, подобная мера рассматривается на фоне скандала вокруг чат-бота Grok, который генерировал изображения пользователей. Один из источников в Госдепартаменте США заявил, что «британским должностным лицам может быть запрещён въезд в Соединённые Штаты из-за планов запретить X».
Другой собеседник отметил, что Вашингтон до последнего момента не планировал вводить санкции против британских чиновников, однако в случае блокировки платформы «ожидается настоящий ад» в двусторонних отношениях.
Ещё один источник подчеркнул, что запрет X может обернуться серьёзной катастрофой для так называемых «особых отношений» между США и Великобританией, которые традиционно считаются союзническими и стратегически важными.
