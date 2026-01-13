США пригрозили британским чиновникам запретом на въезд из-за возможной блокировки X

13 января 2026, 22:34

Вашингтон может закрыть въезд для чиновников Великобритании при запрете X

Фото: Istock / CRobertson

США могут запретить въезд некоторым британским чиновникам в случае, если в Великобритании будет заблокирована социальная сеть X. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.