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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран

Шойгу в Тегеране обсудит вопросы глобальной и региональной безопасности
05 августа 2024, 14:29
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. Помимо этого, секретарь Совета безопасности РФ проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери.

Стороны планируют обсудить множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Среди них — вопросы безопасности, экономические проекты, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.



Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан в ходе телефонных переговоров пригласил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу посетить Тегеран. В свою очередь, Шойгу указал на продолжение сотрудничества на высоком уровне между Тегераном и Москвой.

Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
Экс-представитель НАТО Лоу: Запад боится рисков эскалации из-за Украины
05 августа 2024, 15:30

Фото: iStock/Photoboyko

Большинство западных стран обеспокоены рисками эскалации конфликта из-за Украины. Об этом заявил экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу в интервью изданию Newsweek.
По его словам, Запад боится этого больше, чем долгосрочных последствий поражения Украины.

Лоу выразил мнение о том, что страны Запада ещё могут поддерживать Киев, однако они не имеют чёткой стратегии о завершению конфликта. Более того, в 2022 году Запад не смог предоставить Киеву необходимое вооружение.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся сбивать российские ракеты над украинской территорией из-за страха перед ответом Москвы.

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#политика
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Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными
Посол Антонов: точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена
05 августа 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что точка в работе по обмену Россией и США заключенными не поставлена. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, маловероятно, что сделки такого рода за оставшиеся полгода пребывания у власти нынешнего президента США Джо Байдена состоятся.

«Работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается. Могу вам однозначно сказать, что с учетом указаний и стремлений, намерений нашего президента говорить об обратном просто не получается», — отметил он.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что в рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком.

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#бизнесмен
#сделки
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Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство
05 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/Meinzahn

Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что после отставки премьер-министра Шейх Хасины в стране сформируют временное правительство. Его заявление приводит издание Dhaka Tribune.
«После плодотворного обсуждения со всеми политическими партиями мы решили сформировать временное правительство», — пояснил главком.
Вакер-Уз-Заман добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле в качестве протеста против системы квот на государственные должности. Столкновения демонстрантов и полиции привели к большому количеству жертв, погибшими считаются не менее 300 человек.

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#встреча
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В Германии нашли способ сэкономить бюджетные средства за счёт Украины
Депутат Вагенкнехт предложила сэкономить бюджетные деньги ФРГ за счёт Украины
05 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/photosvit

Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, слова которой приводит издание N-tv.
По её словам, страна могла бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в предстоящем году за счёт изменения курса в отношении Украины, а также за нововведений в иммиграционной и энергетической политике. В частности, речь идёт об организации переговоров между Россией и Украиной, заметном сокращении числа лиц, ищущих убежища в Германии, и отмене закона об отоплении.

Ранее в июле агентство Reuters писало, что в бюджете Германии на следующий год выделят вдвое меньше средств на оказание поддержки Украины, чем это было в текущем году.

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#бюджет
#экономика
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Премьер Бангладеш Хасина ушла в отставку на фоне протестов и сбежала в Индию
05 августа 2024, 14:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Об этом сообщил телеканал News18 в своих соцсетях. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.
Ранее издание Prothom Alo Daily сообщило, что Хасина вместе со своей сестрой погрузили вещи в военный вертолет и вылетела в Индию. Премьер решила бежать из Дакки, когда протестующие взяли штурмом ее дворец Ганабхабан и дом министра МВД.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.

Посольство России на фоне происходящего в Бангладеш призвало граждан РФ, находящихся в стране, соблюдать комендантский час и не выходить на улицы.

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#вертолёт
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#рф
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Венгрию хотят исключить из Шенгена из-за виз для россиян
Politico: ЕП пригрозил Венгрии исключением из Шенгена из-за виз для граждан РФ
05 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/xbrchx

Депутаты Европарламента выступили с требованием к Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания властей ужесточить визовый режим для граждан России. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что в случае, если власти Венгрии не изменят свою политику в отношении россиян, Еврокомиссия и все представители стран Евросоюза должны поставить под сомнение присутствие этой страны в Шенгенской зоне. В том числе могут быть введены новые меры контроля на всех границах государства.

По данным издания, письмо депутатов собрало порядка 70 подписей. В их числе также подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Имена всех подписавшихся не приводятся.

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#политика
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Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Четыре самолета Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана над Бейрутом
05 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили несколько маневром над столицей государства Бейрутом. Об этом со ссылкой на источник в ливанской службе гражданской авиации сообщает РИА Новости.
«Четыре боевых самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом», — приводят в агентстве слова собеседника.
Отмечается, что в это же время в центре Бейрута и в его окрестностях раздались громкие звуки, похожие на сильные взрывы.

Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск множества ракет со стороны Ливана. Уточнялось, что в ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских снарядов. Однако одна из ракет все же упала на территории страны, недалеко от Айелет-ха-Шахара.

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#истребители
#ливан
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Ливан вторгся в воздушное пространство Израиля
Израиль зафиксировал запуск множества ракет со стороны Ливана
05 августа 2024, 12:34

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск множества ракет со стороны Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе войска.
Отмечается, что в течение часа в Верхней Галилее звучали сирены ракетной опасности. После этого было зафиксировано большое количество подозрительных воздушных целей, которые пересекали воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

В ответ на это ЦАХАЛ запустил несколько ракет-перехватчиков в направлении ливанских объектов. Однако одна из ракет всё же упала на территории региона, вблизи с Айелет-ха-Шахаром.

В результате ливанской атаки были ранены израильские офицер и солдат, которых экстренно эвакуировали.

После обстрела на месте прилёта вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют пожарные Израиля.

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#израиль
#ливан
#обстрел
#конфликт
#пожар
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Премьер Британии проведет экстренное совещание из-за беспорядков
Sky News: премьер Британии Стармер проведет заседание из-за протестов
05 августа 2024, 12:00

Фото: iStock/Akabei

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за беспорядков во время антииммигрантских протестов. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища», — говорится в сообщении телеканала.

Предполагается, что на встрече будут обсуждаться ответные меры.

Ранее Стармер назвал беспорядки бандитизмом и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

Напомним, второй отель в Великобритании, где останавливаются мигранты, запросившие убежища, подвергся нападению. По данным полиции, большая группа лиц вокруг отеля Holiday Inn в городе Тамуэрт разбила окна, разожгла костры и напала на полицейских. Один полицейский пострадал.

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