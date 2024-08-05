Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран

Фото: сайт Минобороны РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. Помимо этого, секретарь Совета безопасности РФ проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери.
Стороны планируют обсудить множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Среди них — вопросы безопасности, экономические проекты, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан в ходе телефонных переговоров пригласил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу посетить Тегеран. В свою очередь, Шойгу указал на продолжение сотрудничества на высоком уровне между Тегераном и Москвой.
Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Стороны планируют обсудить множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Среди них — вопросы безопасности, экономические проекты, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан в ходе телефонных переговоров пригласил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу посетить Тегеран. В свою очередь, Шойгу указал на продолжение сотрудничества на высоком уровне между Тегераном и Москвой.
Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова