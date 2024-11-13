США заявляют о присутствии солдат КНДР в Курской области

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Американские власти утверждают, что военнослужащие КНДР начали участвовать в боевых действиях в Курской области на стороне России.
На брифинге представитель Госдепартамента Ведант Пател заявил, что более 10 000 северокорейских солдат прибыли в восточные регионы РФ и были переброшены в Курскую область, где они, по его словам, поддерживают российские войска в операциях против ВСУ.
Пател отметил, что Россия, должно быть, обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая очистку траншей, что критически важно для передовых операций.
Эти утверждения сопровождаются сообщениями о «спутниковых снимках», опубликованных Республикой Корея, которые якобы подтверждают присутствие военных из КНДР в России.
Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, назвал такие данные «серьезной вещью», но при этом подчеркнул, что НАТО давно напрямую вовлечено в украинский конфликт. Также он напомнил о наличии пункта о совместной обороне в договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
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Пател отметил, что Россия, должно быть, обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая очистку траншей, что критически важно для передовых операций.
Эти утверждения сопровождаются сообщениями о «спутниковых снимках», опубликованных Республикой Корея, которые якобы подтверждают присутствие военных из КНДР в России.
Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, назвал такие данные «серьезной вещью», но при этом подчеркнул, что НАТО давно напрямую вовлечено в украинский конфликт. Также он напомнил о наличии пункта о совместной обороне в договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.
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Мария Моисеева