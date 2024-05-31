США приказали Зеленскому «перестать дурить»

США приказали президенту Украины Владимиру Зеленскому «перестать дурить». Об этом в своём Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.
Сообщается, что украинский президент поругался с госсекретарём США Энтони Блинкеным в ходе визита последнего в Киев. Тогда американский политик потребовал от Зеленского отдать обратно Соединённым Штатам полный контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), которая используется американцами для контроля политической элиты страны. Такое требование «взбесило» Зеленского.
Именно из-за этого конфликта, как считает Марков, президент США Джо Байден отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарию. Хотя официальной причиной отказа называют проблемы со сбором средств.
После этого инцидента в газете Washington Post вышла статья, которая призывает Зеленского «перестать дурить». В ней не указаны конкретные разногласия между украинским лидером и властями США, однако уточняется, что теперь Зеленский отказывается соглашаться с Соединёнными Штатами практически по сем ключевым вопросам. Также после конфликта с Блинкеным он уволил нескольких прямых американских агентов.
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Именно из-за этого конфликта, как считает Марков, президент США Джо Байден отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарию. Хотя официальной причиной отказа называют проблемы со сбором средств.
После этого инцидента в газете Washington Post вышла статья, которая призывает Зеленского «перестать дурить». В ней не указаны конкретные разногласия между украинским лидером и властями США, однако уточняется, что теперь Зеленский отказывается соглашаться с Соединёнными Штатами практически по сем ключевым вопросам. Также после конфликта с Блинкеным он уволил нескольких прямых американских агентов.
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Анастасия Чинкова