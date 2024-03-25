В Египте указали на причастность Запада к теракту в «Крокусе»

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Время совершения теракта в «Крокус Сити Холле» вызывает подозрения, к теракту могут быть причастны украинские и западные спецслужбы, заявил египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль заявил в беседе с РИА Новости.
«Время теракта в окрестностях Москвывыглядит подозрительным, поскольку он произошел после выборов президента России, которые показали, что подавляющее большинство россиян сплотилось вокруг Владимира Путина», – объяснил он.
Кандиль также отметил, что после теракта Соединенные Штаты поспешили обвинить во всем «Исламское государство»* и заговорили о непричастности Украины.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
Читайте также:
Суд арестовал третьего обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»
В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»
Суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
Александр Климов