США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ

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Вашингтон впервые с октября 2023 года приостановил поставку боеприпасов в Израиль после атаки ХАМАСа на страну 7 октября, пишет Axios со ссылкой на израильского чиновника.
В публикации отмечается, что это вызвало «серьезную обеспокоенность» в израильском правительстве.
Ранее в апреле президент США Джо Байден, в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по телефону, выразил мнение о необходимости для Тель-Авива предпринять конкретные и измеримые шаги для обеспечения безопасности гражданского населения и снижения гуманитарных страданий.
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Артем Кузьмин