В США заявили об отправке французских солдат на Украину

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Франция направила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. С таким заявлением 5 мая выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью Asia Times.
«Они прибыли для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске. Французские военные составляют группу из 3-го пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — сообщил он.По его словам, первая группа солдат французского Иностранного легиона уже активно участвует в боях с российскими вооруженными силами в Донбассе. Эксперт также выразил сомнение относительно ответных действий России, поскольку уверен, что Москва не останется равнодушной к увеличению числа иностранных военных на Украине.
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Артем Кузьмин