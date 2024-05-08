США приостановили поставки оружия Израилю

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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американской правительство взяло паузу в поставках оружия Израилю. Об этом он заявил в рамках слушаний в комитете по ассигнованиям сената США.
«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сообщил Остин.
По его словам, речь идёт всего об одной партии оружия. Сейчас власти США сейчас оценивают предоставляемую Израилю военную помощь.
Ранее стало известно, что Вашингтон впервые с октября 2023 года приостановил поставку боеприпасов в Израиль после атаки ХАМАСа на страну 7 октября. Это вызвало «серьезную обеспокоенность» в израильском правительстве.
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