Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад убедил Украину продолжать конфликт. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер отметил, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, по инициативе бывшей американской администрации во главе с экс-президентом США Джо Байденом, уговорил украинцев продолжать войну.
Путин добавил, что это не является секретом, поскольку высокопоставленные украинские чиновники впоследствии открыто говорили об этом. Он также добавил, что руководство Великобритании не скрывает своих намерений и также публично заявляет о своем решении отказаться от соглашения и продолжить конфликт.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ
Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ
В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку
Путин добавил, что это не является секретом, поскольку высокопоставленные украинские чиновники впоследствии открыто говорили об этом. Он также добавил, что руководство Великобритании не скрывает своих намерений и также публично заявляет о своем решении отказаться от соглашения и продолжить конфликт.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Марочко: ВСУ в районе Волчанска не исполняют приказы об атаке позиций ВС РФ
Госсекретарь США Рубио обсудил с главой дипломатии ЕС Калласом давление на РФ
В Белгородской области пострадал человек из-за атаки дрона на многоэтажку
Дарья Осипова