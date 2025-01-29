AP: украинские чиновники могут лишиться зарплаты от Госдепа США

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На Украине чиновники могут лишиться денег, которые им выплачивал госдепартамент США в рамках оказания иностранной помощи. Об этом сообщает Associated Press.
«Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике», — пишут в издании.
Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио приказал приостановить финансовую помощь Украине на 90 дней. Это решение распространяется и на остальные страны, входящие в программу иностранной помощи. Исключением стали Израиль и Египет.
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