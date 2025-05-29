США приступают к серийному производству модернизированной ядерной авиабомбы
США приступают к серийному производству модернизированной мощной ядерной авиабомбы. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).
Отмечается, что полномасштабное производство усовершенствованной ядерной бомбы начнётся в июле. Такими боеголовками будут оснащать стратегическую авиацию США.
Мощность аивабомбы В61 достигает 360 килотонн. Она является одной из самых мощных в американском ядерном арсенале. Бомбы будут храниться на территории США.
Ранее, в начале мая, министр энергетики США Крис Райт заявил, что новейшие ядерные бомбы предоставят президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей.
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