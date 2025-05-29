США приступают к серийному производству модернизированной ядерной авиабомбы

Фото: iStock/rarrarorro

США приступают к серийному производству модернизированной мощной ядерной авиабомбы. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).



Отмечается, что полномасштабное производство усовершенствованной ядерной бомбы начнётся в июле. Такими боеголовками будут оснащать стратегическую авиацию США.

Мощность аивабомбы В61 достигает 360 килотонн. Она является одной из самых мощных в американском ядерном арсенале. Бомбы будут храниться на территории США.

Ранее, в начале мая, министр энергетики США Крис Райт заявил, что новейшие ядерные бомбы предоставят президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0