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США признали энергетическое превосходство России

В США сообщили, что Россия опережает их в энергетическом сотрудничестве
07 августа 2024, 03:17
Фото: istock/Aleksei Smyshliaev

Фото: istock/Aleksei Smyshliaev

Аналитики Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy сообщили о превосходстве России над США в области международного энергетического сотрудничества. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным аналитиков, Россия заключила соглашения с минимум 40 странами и активно занимается строительством ядерных реакторов в Бангладеш, Египте, Индии и Турции. В то время как США имеют значительно меньше международных партнеров в этой сфере, их ядерные корпорации сталкиваются со сложной бюрократической системой, которая серьезно осложняет их деятельность.

«Разветвленная структура американского правительства заставляет ядерные корпорации преодолевать сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных федеральных агентств», — говорится в статье.


Аут и Мосс подчеркивают, что «разветвленная структура американского правительства» делает процесс получения разрешений и заключения сделок в области ядерной энергетики более сложным и медленным по сравнению с российскими стандартами.

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Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента
Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики
07 августа 2024, 01:30

Фото: сайт Кремля

Мексика официально пригласила Владимира Путина на церемонию инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум. Решение о присутствии российского лидера пока не принято.
Мексика официально пригласила президента России Владимира Путина на церемонию инаугурации нового президента страны Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября 2024 года. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве Мексики в России.

«Приглашение было направлено президенту Путину для участия в инаугурации президента Шейнбаум. Президент России примет решение о своем личном присутствии или назначит высокопоставленного представителя, который будет представлять Россию на церемонии», — сообщили в диппредставительстве Мексики.
Российское посольство в Мексике подтвердило получение приглашения. Решение о том, будет ли Владимир Путин присутствовать на мероприятии лично или отправит представителя, пока не принято.

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МИД РФ: СМИ исказили информацию о якобы готовившемся покушении на Путина и Белоусова
07 августа 2024, 00:44

Фото: istock/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о предполагаемом покушении на президента РФ Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова, якобы подготовленном Киевом. Эти публикации стали результатом некорректной интерпретации интервью заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, заявило ведомство во вторник.
В официальном заявлении на Telegram-канале МИД РФ подчеркивается, что Рябков не подтверждал информацию о готовящемся покушении. Он лишь признал наличие «определенной увязки» с подобными событиями, но это не означает подготовки реального нападения.

Ранее заместитель председателя международного Комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что в Киеве не скрывают своей готовности к агрессии против России, включая высших должностных лиц страны. Он также отметил, что украинские спецслужбы не обладают полной самостоятельностью.

Издание The New York Times сообщало, что Белоусов проинформировал главу Пентагона о предполагаемой украинской секретной операции против России, которую, по мнению Москвы, поддерживают Соединенные Штаты.

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Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной
07 августа 2024, 00:21

Еще одна страна Африки приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, сообщает ТАСС. Нигер стал последним государством, присоединившимся к бойкоту Киева. Власти Нигера объявили о немедленном прекращении дипломатического общения с Украиной, следуя примеру Мали.
Официальный представитель правительства Нигера, Амаду Абдрамана, сообщил, что решение было принято на фоне обвинений в «украинской агрессии». Нигер планирует обратиться в Совет ООН с заявлением о поддержке действий, направленных против Украины.

Этот шаг стал ответом на недавние обвинения в адрес Киева, выдвинутые Мали. Ранее Украина передала террористическим арабским повстанцам-туарегам данные, которые, по утверждениям, способствовали уничтожению бойцов ЧВК «Вагнер» на севере Мали. В результате, Мали обвинило Украину в поддержке терроризма на Африканском континенте и отказалось от всех дипломатических контактов с Киевом.

Теперь, после переворота прошлого года, Нацсовет по охране родины, пришедший к власти в Нигере, также обвиняет Украину в поддержке террористических группировок, что и стало причиной решения о разрыве отношений.

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#украина
#вагнер
#чвк
#нигер
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Италия экстренно подняла истребители из-за угрозы в Балтии
Италия подняла в воздух истребители из-за неопознанных самолетов в Балтии
06 августа 2024, 23:56

Фото: istock/phaisarn2517

Итальянские истребители провели экстренный перехват неопознанных самолетов, вторгшихся в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщает РБК.
Итальянские истребители, базирующиеся в Литве, были подняты для перехвата неопознанных самолетов, которые вторглись в воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщил Минобороны Италии, не уточнив, о каких именно самолетах идет речь.

По данным министерства, два истребителя Eurofighter Typhoon, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию в Эстонии, Латвии и Литве, провели перехват неопознанных воздушных объектов. Приказ о взлете был отдан Центром управления воздушными операциями НАТО в немецком Удеме, а Италия, принявшая на себя командование миссией Североатлантического альянса в Балтии в начале августа, выполнила его.

В Минобороны Италии отметили, что детали относительно характера неопознанных самолетов в данный момент не раскрываются.

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Стало известно, что может сделать Харрис при победе на выборах
Камала Харрис может начать войну при победе на выборах
06 августа 2024, 23:04

Фото: РИА/Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США Камала Харрис может начать войну в случае своей победы на выборах, чтобы всем показать, что она состоятельна. Об этом заявила экс-член палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.
«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — сказала она, добавив, что этот способ подходит лучше всего, чтобы реализовать такой замысел — развязать войну и использовать американских военнослужащих.

Камала Харрис стала кандидатом на пост президента США вместо действующего заокеанского лидера Джо Байдена. Выборы состоятся 5 ноября.

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#выборы
#камала харрис
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#армия
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В Орехово-Зуевском округе появится логистический хаб за 37 млрд рублей
06 августа 2024, 21:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Орехово-Зуевском городском округе до конца 2027 года построят крупный логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на подмосковное Министерство имущественных отношений.
«Терминал проектируют индустриальном парке «Морозов Орехово-Зуево». Он обладает высоким логистическим потенциалом, объединяющим грузопотоки региональных предприятий, международные и транзитные перевозки. Предусмотрен выход на международный транспортный коридор «Север-Юг», – говорится в сообщении.
Как отметили в Минсельхозпроде, автомобильное и железнодорожное сообщение позволит резидентам индустриального парка развивать мультимодальные контейнерные перевозки с иностранными партнёрами. В состав объекта войдут контейнерный терминал c грузооборотом не менее 100 тыс. TEU в год; аппарель для выгрузки автомобилей; складской комплекс площадью не менее 40 тыс. кв. м.; стоянки для грузовиков и для новых легковых автомобилей.

Инвестиции в проект составляют 37 млрд рублей. В хабе планируется создать более 7 тыс. рабочих мест.

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#логистика
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Стало известно, кто может забрать территории Украины
Полковник Бо: Венгрия и Польша могут захотеть забрать часть территории Украины
06 августа 2024, 21:03

Фото: istockphoto/sandsun

В Польше, Румынии и Венгрии могут захотеть вернуть часть украинских территорий, которые раньше входили в состав этих государств. Такое развитие событий предположил экс-советник НАТО, отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.
«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала. Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — сказал офицер, добавив, что такой сценарий уже упоминался.

Российская внешняя разведка не единожды предупреждала о намерениях западных соседей украинской республики. Как подчеркивал глава ведомства Сергей Нарышкин, Польша рассчитывает на поддержку Соединенного Королевства и США в этом вопросе. В частности, польская сторона работает над сценариями расчленения Украины.

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#украина
#польша
#венгрия
#новости
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Политолог Марков объяснил желание Зеленского к переговорам с РФ
06 августа 2024, 20:28

Политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Россией по указке Запада, в частности США.
«Зеленского интересуют выживание, статус, деньги. Он не имеет права говорить от имени Украины. Зеленский сейчас говорит о мире, так как ему сказали руководители — американцы, — что есть план выйти к выборам в США на какое-то мирное соглашение и что это мирное соглашение предполагает отказ от требований к России уйти на границы 1991 года», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Марков.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявлял, что пространные заявления Владимира Зеленского о каких-то переговорах с Россией являются просто словами, за которыми ничего не стоит.

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#сша
#соглашение
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#политолог
#зеленский
#украина
#россия
#переговоры
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Стало известно, как Путин попросил Иран ответить Израилю
Reuters: Путин попросил Иран сдержанно ответить Израилю на убийство главы ХАМАС
06 августа 2024, 18:55

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин попросил руководство Ирана сдержанно отреагировать на убийство Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские источники. Глава государства призвал воздержаться от ударов по мирным жителям, указано в статье.
По информации агентства, Владимир Путин обратился с просьбой к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи сдержанно отвечать Израилю на удар по резиденции главы ХАМАС в Тегеране. Вместе с этим российский лидер призвал Иран не атаковать мирных израильских жителей.

Сообщается, что эти сообщения президент России передал иранским чиновникам через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, который прибыл в Тегеран с официальным визитом.

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