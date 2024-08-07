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Аналитики Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy сообщили о превосходстве России над США в области международного энергетического сотрудничества. Об этом сообщает Lenta.ru.
По данным аналитиков, Россия заключила соглашения с минимум 40 странами и активно занимается строительством ядерных реакторов в Бангладеш, Египте, Индии и Турции. В то время как США имеют значительно меньше международных партнеров в этой сфере, их ядерные корпорации сталкиваются со сложной бюрократической системой, которая серьезно осложняет их деятельность.
Аут и Мосс подчеркивают, что «разветвленная структура американского правительства» делает процесс получения разрешений и заключения сделок в области ядерной энергетики более сложным и медленным по сравнению с российскими стандартами.
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«Разветвленная структура американского правительства заставляет ядерные корпорации преодолевать сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных федеральных агентств», — говорится в статье.
Аут и Мосс подчеркивают, что «разветвленная структура американского правительства» делает процесс получения разрешений и заключения сделок в области ядерной энергетики более сложным и медленным по сравнению с российскими стандартами.
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Елена Перлова