США признали энергетическое превосходство России

Кандидат в президенты США Камала Харрис может начать войну в случае своей победы на выборах, чтобы всем показать, что она состоятельна. Об этом заявила экс-член палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.