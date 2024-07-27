США признались в кампании по дезинформации о китайской вакцине от COVID-19

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США признали, что вели секретную дезинформационную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 под названием Sinovac. Об этом со ссылкой на документ Пентагона сообщает агентство Reuters. В тексте заявлялось, что ведомство «совершило оплошность» при рассылке сообщений.
«Пентагон действительно доносил сообщение до аудитории на Филиппинах, которое подвергало сомнению безопасность и эффективность Sinovac», — указано в материале.По информации агентства, оборонное ведомство признало, что «совершило определенную оплошность» во время массовой рассылки сообщений о коронавирусе, но с 2022 года якобы «серьезно улучшило надзор и подотчетность информационных операций».
Ранее Reuters также сообщали, что Пентагон пытался дискредитировать вакцину КНР при помощи дезинформации в социальных сетях, чтобы уменьшить влияние Китая в Юго-Восточной Азии. Агентство утверждало, что дискредитационные сообщения публиковали через фейковые аккаунты, а самых крупных масштабов кампания достигла в Филиппинах, где население пытались запугать не только вакциной Sinovac, но и вообще любой помощью от Китая.
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