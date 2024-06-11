Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

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Подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. Об этом заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, коронавирус стал сезонным заболеванием и особых рисков для россиян не отмечается. Основная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия. Для этого достаточно строго соблюдать элементарные правила гигиены, пояснила она.
COVID-19, также называемая коронавирус — потенциально тяжелая и остро протекающая респираторная инфекция, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2. Вирус может поражать различные органы и системы, но чаще всего вызывает воспалительные процессы в легких. Одним из наиболее опасных осложнений – вирусная пневмония, которая может вызывать острый респираторный дистресс-синдром и дыхательную недостаточность.
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Дарья Осипова