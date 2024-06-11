Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью

Вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов заявил, что от уже заполонивших Европу клещей-гигантов Hyalomma lusitanicum, являющихся особо опасными, можно защититься с помощью многослойной одежды на природе.