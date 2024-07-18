Байден заразился коронавирусом

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Президент Соёдинённых Штатов Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сказано в распространенном 17 июля заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила Жан-Пьер.Перед подтверждением Белым домом руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия заявила, что Байден не сможет выступить на мероприятии организации в Лас-Вегасе из-за заражения ковидом.
Ранее Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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