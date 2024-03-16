Пленный боец ВСУ рассказал, как его отправили на позиции без оружия, еды и воды

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Пленный военнослужащий ВСУ Денис Бугера рассказал, как его отправили на позиции без еды, воды, оружия и патронов. Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны России в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что командование ВСУ отправляет бойцов в бой без необходимого снаряжения и продуктов питания. Он и его сослуживцы были вынуждены собирать воду в банки, когда шёл дождь.
Также Бугера рассказал, что офицеры вымогают деньги у солдат. Если же военнослужащие отказываются давать свои средства, командиры их избивают.
Военнопленный рассказал, как сидел в окопе во время обстрела. Ему было нечем стрелять, а в окоп летели снаряды и беспилотники. При этом, никто из военнослужащих не покидал своих позиций, поскольку могли быть расстреляны своими же.
Солдат рассказал, что сдался в плен, где российские военные накормили его, дали воды. Он высоко оценил достойное отношение к военнопленным, а также призвал украинцев не брать в руки оружие.
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Также Бугера рассказал, что офицеры вымогают деньги у солдат. Если же военнослужащие отказываются давать свои средства, командиры их избивают.
Солдат рассказал, что сдался в плен, где российские военные накормили его, дали воды. Он высоко оценил достойное отношение к военнопленным, а также призвал украинцев не брать в руки оружие.
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Анастасия Чинкова