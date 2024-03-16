Захарова: Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте

Фото: сайт МИД РФ
Запад отказывается от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены», которые всеми силами затягивали Украину и украинский народ в страшный конфликт, провоцируя их и обещая прекрасное демократическое будущее, теперь активно отказываются от страны, подчеркнула Захарова.
Запад не станет защищать народ и независимость Украины, а лишь продолжит использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.
Также Захарова напомнила про слова главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а весь остальной мир с джунглями. По её словам, в первое время Запад говорил о том, что Украина уже стала частью этого сада. Однако, как только Киев начал терпеть неудачи на фронте, эти заявления прекратились.
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Анастасия Чинкова