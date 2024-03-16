Захарова: Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, зачем он объезжает избирательные участки и следит за ходом голосования на президентских выборах, передаёт корреспондент «Радио 1». Накануне некоторые телеграм-каналы позволили себе насмешливые реплики по поводу того, как слепой может что-либо проверять и вообще участвовать в жизни общества. Как известно, Вшивцев лишился зрения во время боевых действий в Афганистане.