Обама недоволен выдвижением Харрис на пост президента США

Фото: сайт Кремля
Экс-президент США Барак Обама не поддержал планируемое выдвижение вице-президента Камалы Харрис на пост главы государства от Демократической партии. Об этом сообщает газета New York Post.
Отмечается, что Обама остался недоволен решением партии, поскольку считает Харрис очень слабым и некомпетентным кандидатом, который точно не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
В воскресенье, 21 июля, Байден вышел из предвыборной гонки. Он поддержал на пост президента Камалу Харрис. Трамп тогда заявил, что её будет гораздо легче победить, чем прежнего соперника.
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Анастасия Чинкова