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США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

18 мая 2024, 02:05
Фото: iStock/Gerasimov174

Фото: iStock/Gerasimov174

В пятницу, 14 мая, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде. Как отметило ведомство, это первое из серии экспериментов Nimble.
«Эксперимент прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который США проводят с 1992 года, в нем не произошла самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», – сообщается в заявлении.

Также подчеркивается, что эксперимент предоставляет «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках». Полученные результаты также могут быть использованы для улучшения возможностей моделирования, отметили в ведомстве.



Ранее, в конце апреля, помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживаю и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон не намерен возобновлять ядерные испытания.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к столкновениям с катастрофическими последствиями.

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#сша
#испытания
#ядерное оружие
#мид рф
#сергей лавров
У главного антикоррупционера на Украине обнаружили обман
18 мая 2024, 02:51

Фото: iStock/Atstock Productions

У главы «Центра противодействия коррупции Украины» был обнаружен гуманитарный автомобиль, полученный для помощи фронту. После того, как мужчина уволился с военной службы, его видели за рулем этого автомобиля в Киеве, сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».
По данным следствия, в июне 2023 года благотворительный фонд «Паладины» передал автомобиль Nissan Шабунину, который на тот момент был военнослужащим 241-й бригады Министерства обороны. Согласно документу, его целью являлось «выполнение заданий по укреплению обороноспособности» Украины.

В сентябре 2023 г. Виталий Шабунин приехал в Киев в ежегодный отпуск с востока, где располагалась его бригада, а затем не вернулся в воинскую часть. В сюжете представлен видеоролик, на котором запечатлен бывший военнослужащий передвигавшиеся по столице республики на гуманитарной машине в ноябре и декабре 2023 года.

Выяснилось, что в отношении борца с коррупцией были возбуждены дела за уклонение от военной службы и подделку документов.

Ранее Зеленский заявил, что на период действия военного положения он предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене.

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#всу
#украина
#коррупция
#деньги
#автомобиль
#военные
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В США обеспокоились развитием отношений России и Китая
Кирби: США обеспокоены развитием отношений Москвы и Пекина
18 мая 2024, 00:45

Фото: iStock/rarrarorro

США обеспокоены развитием отношений Росиии и Китая, Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.
«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», – отметил Кирби.

Ранее руководитель Экспертного совета ЭЛСИ заявил, что государственный визит в Китай был встречен всеми западными СМИ и стал важным событием в глобальной повестке дня.

​ До этого американские представители заявили о недопустимости обстрелов территории России Украиной из американского оружия.

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#россия
#китай
#сша
#отношения
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Французские военные приступили к тестированию полезной для Украины разведгруппы
17 мая 2024, 23:58

Фото: iStock/SimonLukas

Французская армия в рамках учений в Эстонии испытывает новую разведывательную группу которая «будет полезны на Украине», сообщила радиостанция RTL.
Во время учений военные проверяют возможности «совершенно нового подразделения, которое было бы очень полезно в Украине».

Речь идет о разведгруппе FRAN, которая ответственна за выход за пределы линии противника незамеченной. Это позволяет ей не только обеспечивать безопасность для разведки, но и захватывать траншеи.

Старший сержант Квентин подчеркнул, что эстонская местность «очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке». Согласно публикации, разведывательная группа состоит из «ультра-малозаметных солдат», которые используют данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение ввести войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», – отметил он.

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#украина
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#учения
#эммануэль макрон
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В США заявили о недопустимости ударов по территории России
Кирби: США выступают против ударов Украины по территории России
17 мая 2024, 23:44

Фото: iStock/lucky-photographer

США не поощряют удары Украины по территории России и не будут подталкивать Киев к таким действиям, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – сказал Кирби.

Ранее автор американского издания Foreign Policy отметили, что в ходе специальной военной операции (СВО) ситуация на Украине становится все более опасной. Сложившаяся ситуация подталкивает США к еще большим рискам, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов при помощи американского оружия по российской территории.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot.

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#сво
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Захарова высказалась о призыве Евросоюза к властям Грузии
Захарова: призыв ЕС к властям Грузии можно воспринимать как вмешательство
17 мая 2024, 23:29

Фото: сайт МИД РФ

Призыв Европейского Союза предоставить властям Грузии право граждан на протест может быть расценен как вмешательство во внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Европейский союз призвал власти Грузии обеспечить право граждан на протест. Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», – отметила дипломат.

Ранее Financial Times сообщило, что в случае принятия закона об иностранных агентах ЕС заморозит заявку Грузии на вступление в организацию.

По словам европейских чиновников, Брюссель дал понять, что не будет рекомендовать Европейской комиссии начало переговоров о членстве страны, если закон будет принят.

Позже, 14 мая, представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты готовы «фундаментально пересмотреть» свои отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.

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#митинг
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Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
17 мая 2024, 22:14

Фото: сайт Кремля

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил обязанности между вице-премьерами.
Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Вице-премьер Марат Хуснуллин займется развитием транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года и другими вопросами. Дмитрий Чернышенко — общим и средним профессиональным образованием, молодежной политикой и не только.

Вице-премьер Александр Новак будет курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений. Вице-премьер Алексей Оверчук — вопросы деятельности БРИКС, ШОС,отвечать за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития и не только.

Вице-премьер Татьяна Голикова за вопросы развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии и другие. Также ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.

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#михаил мишустин
#правительство
#кабмин
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Пентагон озадачен неудачами ВСУ на фронте
BI: в Пентагоне пытаются понять причину низкой эффективности оружия ВСУ
17 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/icholakov

Пентагон пытается разобраться с низкой эффективностью оружия украинской армии.
Об этом пишет Business Insider. По словам военного аналитика из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджона, маневрирование и снабжение войск на полях сражений под постоянным наблюдением БПЛА — еще одна загадка, над которой бьются эксперты Пентагона.

Боевые действия поставили перед руководителями Пентагона серьезные вопросы, отметил он. Штаты получают сигналы о слабых местах своих вооружений на полях спецоперации.

Как добавляет автор статьи, подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ становятся все более искусными в выведении из строя навигационных систем GPS, используемых для наведения ракет и снарядов на цель.

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#сша
#всу
#спецоперация
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Взятие Харькова, судьба доллара и отставка Шойгу: главные заявления Владимира Путина в Китае
Путин завершил официальные мероприятия в Китае: главные события за два дня
17 мая 2024, 19:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай, за которым наблюдали во всем мире. Российский лидер обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином российско-китайские взаимоотношения, ситуацию на Украине, геополитическую обстановку и ряд других важных тем. Об итогах встречи глав государств и важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».

Как в Китае встретили Владимира Путина


Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая. Его встретил почётный караул и украшенная флагами России и Китая площадь Тяньаньмэнь. Президента также встречали ученики пекинской школы при посольстве России. Русские и китайские дети радостно махали проезжающему кортежу флагами двух стран.
Далее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заслушали гимн России и гимн Китая, после чего российский лидер был приглашен на деловой завтрак.

В СМИ появилось фото меню в котором были такие блюда как: утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, устрицы в утином бульоне, овощи в соусе, пельмени с креветками и элитная водка.

За визитом Путина в КНР наблюдали на Западе


Многие западные СМИ ревностно отнеслись к теплой встрече китайской стороной российского президента Владимира Путина. В мировых таблоидах пестрили заголовки «Они буквально неразлучны» (Путин и Си Цзиньпин – прим.ред.). Особое внимание было уделено постоянным взаимным комплиментам лидеров и их заявлениям об успешном продолжающемся сотрудничестве.

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Совместное заявление России и Китая


По итогам первого дня переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны также осудили инициативы по изъятию активов и собственности других государств и констатировали, что государства имеют право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.

Еще одним важным пунктом в совместном заявлении стало принятие решения о последовательном развитии сотрудничества двух государств в сфере обороны. Пекин и Москва намерены продолжать углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки.

Также в совместном заявлении КНР и РФ стороны потребовали от США прекратить военно-биологическую деятельность и выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС «Фукусима-1».


Си Цзиньпин об отношениях Китая и России


Председатель КНР заявил, что визиты российского лидера в страну уже стали доброй традицией. Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве. Он также назвал российско-китайские отношения эталоном сотрудничества между крупными державами и соседними странами.


Заявление Путина о конфликте на Украине


После подписания совместного заявления Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Эта тема была одной из основных и обсуждалась и на переговорах делегаций, и во время неформального разговора лидеров тет-а-тет, и за неформальным ужином в сопровождении ближайших советников.
Владимир Путин заявил, что базой для переговорного процесса с Украиной являлись стамбульские договоренности, которые украинские власти разорвали по требованию Запада.

Он напомнил, что Россию фактически обманули в ходе переговоров в Стамбуле. Он также добавил, что мирные инициативы Киева не должны быть основаны «на хотелках».


Путин о легитимности Зеленского


Президент России заявил, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского должен решать Конституционный суд Украины. Напомним, срок полномочий украинского президента истекает в ночь на 21 мая. При этом выборы на Украине проведены не будут, так как в стране объявлено военное положение. Путин подчеркнул, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы.

Путин высказался о переговорах с Украиной


Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений, однако Конференция по украинской проблеме, которую планируют провести в Швейцарии без участия России, является попыткой навязать Москве некие условия.

«Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участия. Так нас не приглашают, а вы спрашиваете, на каких условиях. Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и просится туда, если нас там не видят», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва в любых обсуждениях будет исходить из тех реалий, которые складываются на земле.

Путин о взятии Харькова


Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время у российской армии нет планов по взятию Харькова, однако отметил, что из-за действий Украины необходимо создать санитарную зону.

«Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», — заявил Путин.

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Маск отреагировал на визит Путина в Китай


Путин об олимпийском перемирии


Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию между Украиной и Россией, сообщил Путин. Однако западные страны требуют от России исполнения принципов олимпизма, в то время как сами их нарушают.

«Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. <...> Дорогие друзья, так далеко не уедем», — заявил президент.

Путин рассказал, почему назначил Белоусова главой МО


Российский лидер назвал Андрея Белоусова одним из ведущих экономистов в стране. По словам президента, перед нынешним министром обороны стоит задача координировать работу ведомства со всеми министерствами, ведомствами и регионами, отметив, что и перед бывшим министром обороны страны Сергеем Шойгу стоит ряд важных задач.

«Он (Белоусов — прим.ред) должен раскрыть министерство обороны для инноваций», — пояснил Путин.

Путин рассказал о судьбе доллара


Президент России заявил, что американские власти подорвали доверие к своей национальной валюте. Такое положение дел Путин назвал огромной ошибкой. По мнению Путина, в мировых резервах вскоре произойдет сокращение доли доллара. Такой процесс глава государства назвал неизбежным.

Путин выступил на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО


Владимир Путин принял участие в церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Он заявил, что китайским инвесторам могут предоставить различные льготы, помощь, поддержку, доступ к технологической базе страны. Президент России также уделил особое внимание сотрудничеству с Китаем в сфере энергетики и заявил о готовности обеспечивать китайскую экономику экологически чистой и доступной энергией.

Путин пообщался с заместителем председателя КНР Хань Чжэном


Заместитель председателя КНР Хань Чжэн назвал переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина обстоятельными и заявил, что Китай обязательно выполнит все поручения. Он также лично поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента с рекордным количеством голосов.
Чжэн выразил уверенность, что под руководством Путина Россия достигнет высоких целей нацразвития.

В свою очередь Путин в разговоре с Хань Чжэном отметил, что северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Также он пригласил его и китайскую делегацию на Восточный экономический форум во Владивосток, который пройдет с 3 по 6 сентября 2024 года.

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МИД Великобритании обвинил Россию в поставках КНДР нефти в обмен на оружие
Британия ввела санкции против России якобы из-за обмена нефти на вооружения КНДР
17 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Новые санкции Великобритании против России направлены на предотвращение предполагаемого обмена российской нефти на оружие с КНДР, сообщается в заявлении британского МИД, опубликованном на сайте правительства.
«Великобритания объявляет о новом пакете санкций, направленном против российско-северокорейской торговли "нефть за оружие"», — говорится в документе.
Британские власти утверждают, что Москва и Пхеньян предпринимают попытки нарушить или обойти санкции ООН против КНДР, за которые Россия сама голосовала.

В заявлении главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, чьи слова приведены в документе, отмечается, что РФ участвует в «незаконном обмене оружия на нефть» для поддержки своих военных операций на Украине.

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