США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

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В пятницу, 14 мая, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде. Как отметило ведомство, это первое из серии экспериментов Nimble.
«Эксперимент прошел в соответствии с добровольно введенным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, который США проводят с 1992 года, в нем не произошла самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», – сообщается в заявлении.
Также подчеркивается, что эксперимент предоставляет «важные данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках». Полученные результаты также могут быть использованы для улучшения возможностей моделирования, отметили в ведомстве.
Ранее, в конце апреля, помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживаю и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон не намерен возобновлять ядерные испытания.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к столкновениям с катастрофическими последствиями.
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Александр Климов