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Запуски конверсионных легких ракет «Рокот» начнутся в конце 2024 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», — сказал министр.
Он отметил, что испытания планируется начать в декабре этого года.
Ранее сообщалось, что две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала. Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.
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