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США расширили антироссийские санкции

США ввели санкции против 400 физлиц и юрлиц в РФ и за ее пределами
23 августа 2024, 18:19
Фото: istockphoto/designer491

Фото: istockphoto/designer491

Ограничительные меры в отношении 400 человек и юрлиц в РФ, а также за ее пределами ввели США, информируют в американском минфине.


«Министерство финансов и госдепартамент США вводит санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции», — гласит заявление ведомства.
Как уточнили в Вашингтоне, новый санкционный пакет приурочили к грядущему дню украинской независимости. Согласно американским властям, санкционные меры направлены на тех, кто причастен в том числе к закупкам оборонной продукции и вооружений для РФ и участников схем для обхода ограничений.

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#россия
#сша
#санкции
#мир
#новости
#минфин
Стало известно, когда посол РФ в США Антонов вернется в Москву
ТАСС: посол РФ в США Антонов вернется в Москву в октябре
23 августа 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Российский посол в США Анатолий Антонов вернется в Москву в октябре, сообщили ТАСС дипломатические источники.
«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь месяц», — сказано в сообщении агентства.

О планах Антонова по возвращению на родину сообщалось в июле. Такой вывод сделали журналисты, когда увидели телеграмму, где была приписка дипломата от руки.

«Заканчивается моя командировка», — гласила она.

Антонову 69 лет, он является послом РФ в США с конца августа 2017 года. До этого дипломат был замминистра обороны и замглавы российского МИДа.

Ранее сообщалось, что США расширили антироссийские санкции. Американские власти уточнили, что ограничения приурочены к будущему дню независимости Украины.

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#мир
#россия
#сша
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Аналитик Митрахович объяснил заинтересованность Индии в нефти РФ
23 августа 2024, 17:38

Фото: iStock/a-poselenov

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Индия заинтересована в российских поставках нефти из-за цены и возможности переработки наших нефтепродуктов.
«Индия покупает российскую нефть, во-первых, со скидкой. Во-вторых, для Индии есть возможность переработанную российскую нефть в виде нефтепродуктов экспортировать в другие регионы мира, и благодаря этому зарабатывать», — пояснил в беседе с «Известиями» Митрахович.

По его словам, Индия и Китай останутся партнёрами России по энергетическому вопросу ещё на долгие годы.

А главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина высказала мнение о том, что все благородные попытки премьер-министра Индии Нарендра Моди выступить за мирные переговоры по украинскому конфликту закончатся провалом из-за Владимира Зеленского.

«Это всё равно что, пытаясь утихомирить какого-то бандита или громилу, человек будет разговаривать не с бандитом, а с его кастетом. Понятно всем здравомыслящим людям, что это не Украина воюет с Россией или Россия с Украиной. Это Запад Украиной воюет с Россией. Ему скажут много слов о стремлении к миру, но всё равно ведь Зеленский ничего здесь не решает», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.

Ранее вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский.

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#всу
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Аналитик Блохин ответил, куда денутся голоса Кеннеди-младшего на выборах в США
Аналитик Блохин спрогнозировал переход голосов Кеннеди-младшего Трампу
23 августа 2024, 17:23

Фото: iStock/rarrarorro

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что с большой долей вероятности в ходе выборов президента США голоса независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего перейдут к Дональду Трампу.
«Кеннеди является аутсайдером. Демократы его не принимают, поэтому он баллотируется как независимый кандидат. Плюс, если он снимется, то его голоса, скорее всего, уйдут Трампу. Если бы у него было что-то сопоставимое либо хотя бы вполовину, ещё можно было бы потягаться. А тут, очевидно, что сейчас уже есть два фаворита гонки», — пояснил в беседе с RT Блохин.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост лидера страны от Демократической партии Камалы Харрис. По его мнению, она не затронула ряд важных для США тем во время выступления. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, среди проблем Харрис не упомянула об энергетике, фрекинге, нищете, России и Украине и т. д., считает Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил высокими пошлинами отказывающимся принимать мигрантов государствам.

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Депутат Водолацкий предрёк бегство украинского руководства из Киева
23 августа 2024, 17:08

Фото: iStock/sandsun

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что украинское руководство может бежать из Киева после ответа России на атаку ВСУ на Курскую область.
«Украинское просроченное руководство сегодня не самостоятельно. Оно не делает никаких выводов из своих террористических действий в отношении России и все происходящие процессы лягут тяжёлым бременем на саму Украину. Поэтому они в ближайшее время запросят своих руководителей перенести свои штаб-квартиры. Желательно для них — это Польша или Чехия, но не Киев», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

А советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков высказал мнение о том, что все провокационные действия киевского режима закончатся поражением для Украины.

«Противники полноценно отзеркалить не могут. Они просто не могут наши ФАБ отзеркалить — их у них нет. А перед нашими ФАБ с УМПК никакие оборонительные сооружения не устоят. И у них нет нашего «Ланцета». У них вообще в распоряжении нет такого большого пространства неба, как у нас. При всей сообразительности обезьяна глупее человека. И это их обезьянничанье закончится очевидно поражением», — прокомментировал в беседе с Царьградом» Казаков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала мнение о том, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост, но в ответ на это Германия начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве.

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МИД РФ: поставки Германией оружия Украине не останутся безнаказанными
23 августа 2024, 16:43

Фото: Официальная страница МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост. Однако в ответ на это Германия, по её словам, начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве, предав этим сотрудничество с Россией. об этом сообщили в ТАСС.
«Нынешние власти Германии предали интересы своего народа и перечеркнули все усилия по «перезагрузке отношений» с Россией. Но подлость не останется безнаказанной», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что развитие российско-германского сотрудничества «традиционно вызывало агрессию со стороны конкурентов», которые всеми силами этому противодействовали.

«И если предыдущие власти Германии хоть как-то пытались это сохранить, то нынешних совсем развезло. Но делают они это не против нас, а против своего народа», — поделиласьа дипломат.

Она обратила внимание на попытки обелить нацистов в Германии, в том числе со стороны руководства страны. В качестве примера Захарова привела главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая гордится своим дедом, боровшимся в Кенигсберге.

«Там две категории дедов боролись в Кенигсберге: одни боролись с фашизмом, а другие фашизм представляли», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что у немцев очень плохо получается справляться с поставленной задачей.

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Стало известно количество приехавших в РБ украинцев после 2022 года
Госпогранкомитет РБ: четверть миллиона украинцев приехала в республику
23 августа 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Практически четверть миллиона украинцев приехала в Беларусь после 2022 года, сообщили в Госпогранслужбе РБ.
«С начала [этого] года в нашу страну въехало 89 тысяч граждан Украины: c территории Украины — 36 тысяч, транзитом через Польшу — 70 тысяч, через Литву — 17 тысяч», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, там указали, что в период с февраля 2022 года через Латвию въехали пять тысяч беженцев, 45 тысяч через Литву, 168 тысяч транзитом через польскую территорию, а практически 16 тысяч прямо перешли границу Украины с Белоруссией.

Ранее в белорусском МВД сообщили о легальных способах для беженцев с Украины попасть на территорию РБ. В 2022 году украинские власти закрыли границу.

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Моди и Зеленский поговорили о торговле энергоносителями между Россией и Индией
23 августа 2024, 16:06

Фото: сайт Кремля

Вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом журналистам сообщил на брифинге глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.
«Торговля энергоносителями Индии и России обсуждалась в ходе беседы в Киеве премьер-министра [Моди] и украинского президента [Зеленского]», — прокомментировал Джайшанкар.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с государственным визитом в пятницу утром, 23 августа.

Ранее украинский представитель в Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов говорил, что Киев надеется на рост помощи от ЕС. Он отметил, что Украина очень рассчитывает на блок, поскольку там новое руководство.

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#украина
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#переговоры
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«‎Погибают от рук своих товарищей»: Алаудинов заявил, что ВСУ мешают эвакуации пленных
Алаудинов: ВСУ не дают вывести в безопасную зону пленных украинских военных
23 августа 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Командир спецназа «‎Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные все время обстреливают и делают все для того, чтобы пленные не дошли до безопасной зоны.

Командир рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен уже семь-восемь военных Вооруженных сил Украины. По его словам, два солдата были ранены, поэтому их отправили в госпиталь, где им оказывают помощь. Остальные пленные сейчас находятся на месте.


«Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные по сути погибают от рук своих же товарищей», — отметил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление и взят один пленный. Он пообещал показать военного, как только его вывезут.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19
23 августа 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии N19, где несколько террористов взяли в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидер российского государства отметил, что также заслушает главу Росгвардии Виктора Золотова по ситуации в исправительной колонии. По словам Путина, после всех докладов будет обсуждаться «плановый вопрос», предложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#волгоградская область
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