США расширили антироссийские санкции

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Ограничительные меры в отношении 400 человек и юрлиц в РФ, а также за ее пределами ввели США, информируют в американском минфине.
«Министерство финансов и госдепартамент США вводит санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции», — гласит заявление ведомства.Как уточнили в Вашингтоне, новый санкционный пакет приурочили к грядущему дню украинской независимости. Согласно американским властям, санкционные меры направлены на тех, кто причастен в том числе к закупкам оборонной продукции и вооружений для РФ и участников схем для обхода ограничений.
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