Аналитик Блохин ответил, куда денутся голоса Кеннеди-младшего на выборах в США

Фото: iStock/rarrarorro
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что с большой долей вероятности в ходе выборов президента США голоса независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего перейдут к Дональду Трампу.
«Кеннеди является аутсайдером. Демократы его не принимают, поэтому он баллотируется как независимый кандидат. Плюс, если он снимется, то его голоса, скорее всего, уйдут Трампу. Если бы у него было что-то сопоставимое либо хотя бы вполовину, ещё можно было бы потягаться. А тут, очевидно, что сейчас уже есть два фаворита гонки», — пояснил в беседе с RT Блохин.
Тем временем бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост лидера страны от Демократической партии Камалы Харрис. По его мнению, она не затронула ряд важных для США тем во время выступления. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, среди проблем Харрис не упомянула об энергетике, фрекинге, нищете, России и Украине и т. д., считает Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил высокими пошлинами отказывающимся принимать мигрантов государствам.
Читайте также:
Трамп напугал другие страны пошлинами за одно их решение
Среди демократов в США назревает раскол — СМИ
NBC News: Американские чиновники беспокоятся за снабжение ВСУ после атак на РФ
Мелисса Тимофеева