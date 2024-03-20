В МИД РФ пообещали адекватный ответ на очередные санкции Японии

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Россия адекватно ответит на последние санкции Японии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.
В начале марта МИД Японии анонсировал новые антироссийские санкции, которые коснутся девяти частных лиц и семи компаний из России, а также ввод экспортных ограничений для 29 российских организаций.
По словам Жесткого, Россия расценила очередные ограничительные меры Японии как документ, свёрстанный наспех по итогам саммита G7.
Дипломат отметил, что принятие таких мер, лишённых всякой логики, ударит по самой Японии, которая своими действиями лишает себя российских алмазов.
Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона даст адекватный ответ на такие действия японских властей.
Также Жесткий назвал парадоксальным тот факт, что в санкционный список попал директор детского лагеря «Артек» Константин Федоренко. По словам дипломата, это попытка организовать неприятности для детей и молодёжи, причём не только из России.
Читайте также:
Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»
Япония стала самым крупным спонсором Украины с начала 2024 года
Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
По словам Жесткого, Россия расценила очередные ограничительные меры Японии как документ, свёрстанный наспех по итогам саммита G7.
Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона даст адекватный ответ на такие действия японских властей.
Также Жесткий назвал парадоксальным тот факт, что в санкционный список попал директор детского лагеря «Артек» Константин Федоренко. По словам дипломата, это попытка организовать неприятности для детей и молодёжи, причём не только из России.
Читайте также:
Япония внесла в список санкций «Уралвагонзавод» и «Калашников»
Япония стала самым крупным спонсором Украины с начала 2024 года
Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
Анастасия Чинкова