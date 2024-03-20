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В МИД РФ пообещали адекватный ответ на очередные санкции Японии

20 марта 2024, 11:13
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия адекватно ответит на последние санкции Японии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.
В начале марта МИД Японии анонсировал новые антироссийские санкции, которые коснутся девяти частных лиц и семи компаний из России, а также ввод экспортных ограничений для 29 российских организаций.

По словам Жесткого, Россия расценила очередные ограничительные меры Японии как документ, свёрстанный наспех по итогам саммита G7.


Дипломат отметил, что принятие таких мер, лишённых всякой логики, ударит по самой Японии, которая своими действиями лишает себя российских алмазов.

Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона даст адекватный ответ на такие действия японских властей.

Также Жесткий назвал парадоксальным тот факт, что в санкционный список попал директор детского лагеря «Артек» Константин Федоренко. По словам дипломата, это попытка организовать неприятности для детей и молодёжи, причём не только из России.

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#япония
#россия
#мид рф
#санкции
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Politico: ЕК представит предложения по изменению порядка приема в ЕС новых стран
20 марта 2024, 11:22

Фото: iStock/artJazz

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен намерена представить в среду 20 марта предложения, которые изменят порядок приема в ЕС новых членов, об этом сообщает газета Politico.
Согласно проекту документа, Еврокомиссия предлагает постепенно интегрировать Украину, Молдавию и государства Западных Балкан в Евросоюз.

Кроме того, планируется постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку. Действующие лидеры стран ЕС должны будут решить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни или этапы доступа к рынку от постепенно интегрирующихся государств.

Еврокомиссия допускает, что в перспективе придется отказаться от требования единогласия, тормозящего принятие решений по внешней и внутренней политике, чтобы избежать будущих тупиков. Союз, насчитывающий в себе более 30 членов, не всегда может прийти к единому одинаковому мнению, потому данное предложение Фон дер Ляйен имеет место быть.

Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством «с соответствующими и пропорциональными гарантиями, учитывающими стратегические национальные интересы».


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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#ес
#евросоюз
#европа
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Repubblica: США заблокировали заявление G7 с осуждением итогов выборов в России
20 марта 2024, 11:09

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления G7, в котором выражалось осуждение итогов прошедших в России президентских выборов, подготовленное председательствующей в ней Италией. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.
Блинкен, который участвовал в саммите Большой семерки в режиме видеоконференции, в ходе встречи дал понять, что будет избегать открытой критики в адрес президентских выборов, прошедших в России, потому что не хочет вмешательства Москвы в предстоящие выборы в США.

Ранее представитель Италии подготовил заявление, в котором российские выборы назывались фарсом. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал публикацию данного заключения, но Госдеп счел формулировки неуместными.

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#сша
#россия
#выборы
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США и Турция договорились о новой системе соблюдения антироссийских санкций
Hürriyet: США и Турция договорились о новой системе соблюдения санкций против РФ
20 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Турция договорились, что Вашингтон будет уведомлять Анкару, прежде чем вводить санкции против местных компаний, которые подозреваются в обходе ограничений в отношении России. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Отмечается, что раньше компании, которые работали или предположительно работали с Россией, попадали под санкции США без запроса Турции о проведении расследования. Однако сейчас страны договорились о новой системе, получившей название «схемы гармонизации санкций». Исходя из неё, США будут уведомлять Турцию о таких компаниях и будут дожидаться информации, которую турецкая сторона предоставит по данному вопросу.

Только после проведения Турцией внутреннего расследования и оглашения результатов, США уже смогут принимать необходимые меры.

Турция неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним антироссийским санкциям, но, в то же время, не позволяет обходить их.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что США активно «терроризируют» турецкий бизнес, который сотрудничает с Россией, а такое давление на компании противоречит нормам межгосударственного общения.

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#турция
#сша
#россия
#санкции
#договор
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Медведев отметил пользу отправки французских войск на Украину
20 марта 2024, 10:50

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Спрятать несколько полков французских войск на территории Украины крайне проблематично, поэтому вопрос их планомерного уничтожения станет не сложной, но сверхважной задачей для российских военных, подчеркнул политик.

Медведев заявил, что французские власти окажутся в ужасном положении, когда во Францию с Украины привезут большое количество гробов с телами профессиональных военнослужащих.

«Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», – отметил Медведев.
Завершил своё послание политик строками из стихотворения Пушкина «Клеветникам России»: «Так высылайте ж к нам, витии,// Своих озлобленных сынов:// Есть место им в полях России,// Среди нечуждых им гробов».

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#дмитрий медведев
#политика
#франция
#военные
#украина
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Остин: Помощь Украине является вопросом чести и безопасности для США
20 марта 2024, 10:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий сложилась опасная ситуация, Вашингтону необходимо оказывать помощь Киеву. Об этом 19 марта заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи представителей европейских держав на базе «Рамштайн» в Германии, пишет агентство Reuters.
Руководитель американского военного ведомства высказал мнение, что «выживание Украины находится в опасности», а безопасность США из-за этого оказалась под угрозой. Министр сказал, что полон решимости оказывать всяческую помощь Киеву и подчеркнул, что для США это вопрос чести.

«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — поделился мнением Остин.

Ранее сообщалось, что Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева в размере 126 миллионов долларов.

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Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном


#сша
#украина
#помощь
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Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
20 марта 2024, 09:28

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Заседание парламента транслировалось армянскими новостными порталами.
Сообщается, что за принятие соглашения проголосовали 57 парламентариев, против — никто, воздержались 27 человек. По словам вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, часть политиков, представляющих оппозиционную фракцию «Армения», воздержалась от голосования.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны.

Напомним, в 2022 году при участии посредников из РФ, США и Европейского союза стартовали переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.

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#армения
#азербайджан
#политика
#ес
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CNN: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов в США
20 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/twinsterphoto

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что действующий глава государства и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде. Демократы же отдали всех выборщиков штата Байдену.

Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».

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#дональд трамп
#дома
#байден
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Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования
20 марта 2024, 08:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий написал в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», что военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения.
Ильницкий отметил, что в настоящее время характер и содержание военных действий терпят серьезные изменения. По его мнению, получить контроль над территориями стало менее важным, чем поражение ментальной сферы.

Советник министра указал, что совершенно новые технологии когнитивно-ментального доминирования создаются специалистами Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций Североатлантического альянса и иных организаций. Главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости уточнил, что главные инструменты Вашингтона в борьбе за свою гегемонию — это деградация и безответственность.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить доли других государств.

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Москва предупредила Токио: «Patriot» для Киева приведёт к жёсткому ответу России
МИД: Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву
20 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий, пишут РИА Новости.
В декабре 2023 года администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиде удалось добиться смягчения правил экспорта продукции военного характера, чтобы поставить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов в Вашингтон.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима», — отметил Жесткий.
Дипломат добавил, что такое решение Токио РФ будет рассматривать как соучастие украинскому конфликту.

Ранее стало извесно, что Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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