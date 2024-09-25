США расследуют дело о расходовании средств налогоплательщиков на визит Зеленского

Россия может рассмотреть применение ядерного оружия в случае получения достоверных сведений о массированной атаке средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники, и при пересечении ими госграницы РФ. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.