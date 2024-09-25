Комитет по надзору Конгресса США инициировал проведение расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит президента Украины Владимира Зеленского в Пенсильванию. Об этом сообщается в заявлении комитета нижней палаты.
Отмечается, что председатель комитета Джеймс Комер в среду начинает расследование в отношении администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая использовала средства американских налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию. Туда он отправился, чтобы принять участие в предвыборной кампании Харрис перед выборами президента США.
По итогам расследования администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомерном расходовании денежных средств, полученных от налогов граждан США.
Ранее журнал Federalist писал, что в США заподозрили украинского лидера во вмешательстве в проведение выборов после его предполагаемой поддержки Харрис в ходе посещения завода боеприпасов в Пенсильвании.
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По итогам расследования администрацию Байдена и Харрис могут признать виновной в превышении полномочий и неправомерном расходовании денежных средств, полученных от налогов граждан США.
Ранее журнал Federalist писал, что в США заподозрили украинского лидера во вмешательстве в проведение выборов после его предполагаемой поддержки Харрис в ходе посещения завода боеприпасов в Пенсильвании.
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Анастасия Чинкова