Россия обеспечила Южную Осетию крупной партией современного вооружения и техники
Российская сторона передала Южной Осетии самую крупную за последнее время партию вооружения и техники. Об этом 23 января сообщил президент республики Алан Гаглоев.
По его словам, укрепление войск ведется планомерно и на системной основе. Это позволяет постепенно наращивать потенциал подразделений и улучшать обеспеченность военнослужащих. Высказывание Гаглоева приводит газета «Южная Осетия» в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил министра обороны России Андрея Белоусова за сотрудничество и поддержку, а также выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за всестороннее содействие. Отдельно Гаглоев отметил, что продолжается работа над увеличением денежного довольствия военнослужащих Южной Осетии.
Ранее, в октябре, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и дальше будет помогать Цхинвалу в вопросах безопасности, стабильности и устойчивого развития. Он также отмечал, что Южная Осетия демонстрирует устойчивый экономический рост. ВВП за пять лет увеличился на 27,5%, а внешняя торговля — на 14,5%.
Перед этим сообщалось, что ПВО ночью уничтожила 63 украинских беспилотника над регионами РФ.
Читайте также: