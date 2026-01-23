ТАСС: стороны переговоров в ОАЭ готовы продолжить диалог по Украине 24 января

23 января 2026, 22:55

Фото: istockphoto/sb2010

Стороны встречи по Украине, проходящей в Абу-Даби, договорились продолжить консультации 24 января и сохраняют рабочий настрой — «никто дверью не хлопает». Об этом сообщил источник ТАСС.





Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности стартует 23 января в Абу-Даби. По данным агентства, российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, украинскую — секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.





«Согласны [продолжить]», — говорится в материале.