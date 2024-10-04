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США рассматривают возможность введения санкций против Ирана

Байден: санкции США в отношении Ирана могут затронуть нефтяную отрасль
04 октября 2024, 21:34
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Ирана. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что ограничения могут быть введены в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом они могут коснуться и нефтяной отрасли Ирана.

Также американский лидер отметил, что Израиль пока не принял окончательное решение о характере ответного удара по Ирану за недавнюю атаку. При этом Иерусалиму необходимо рассмотреть альтернативы атакам по нефтяным объектам.



Ранее в этот день Иран пригрозил Израиль ответным ударом по НПЗ и газовым месторождениям в случае нападения Иерусалима на Тегеран.

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#нефть
«Нарушение прав и свобод»: Таджикистан недоволен изменениями миграционной политики РФ
В Таджикистане указали на «нарушение прав и свобод» своих граждан в России
04 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Граждан Таджикистана стали всё чаще не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе заседания межправительственной комиссии.
Он подчеркнул, что таджикистанских властей не может не волновать тенденция повсеместного нарушения прав и свобод своих граждан в ходе проведения Россией мероприятий по упорядочению миграционного поля.

Расулзода возмущён тем, что срок ожидания на въезде в Россию может составить до нескольких дней, а среди задержанных на границе оказываются члены официальных делегаций, студенты, дети и пожилые люди.

Вместе с тем известно, что среди российских компаний сейчас активно растёт спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. В связи с этим премьер призвал принимать более эффективные меры для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.

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#мигранты
#политика
#права
#нарушения
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В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей
04 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/fortton

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) обратилась к правоохранителям из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва – Калининград, который был задержан в Литве из-за требований охраны госграницы стереть буквы. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что 2 октября пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.

ФПК выяснила, что надписи нанёс неизвестный во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады поспешили сделать всё возможное, чтобы сократить время задержки состава.

После компания обратилась в полицию для принятия мер реагирования в соответствии с её компетенцией.

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#калининград
#граница
#поезд
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#задержки
#охрана
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МИД РФ не собирается пересматривать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
МИД РФ исключил пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии
04 октября 2024, 20:33

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Решение российских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по итогам встречи министра Сергея Лаврова с коллегами из республик.
Отмечается, что Россия подчёркивает свою готовность продолжать оказание поддержки суверенным Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, помощи в социально-экономической сфере и в расширении круга внешнеполитических партнёров.

Ранее в сентябре этого года Лавров обратил внимание на смягчение риторики властей Грузии по данному вопросу. Он отметил, что трём государствам предстоит самостоятельно определить формат примирения, а Россия, в случае заинтересованности стран, окажет поддержку в обеспечении договорённостей о ненападении.

Такое предложение России власти Грузии оценили положительно, но предложили как можно скорее переходить к делу, начав с вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

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#грузия
#абхазия
#южная осетия
#россия
#политика
#мир
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На Украине отставку Буданова* и Умерова отложили до выборов в США
04 октября 2024, 20:23

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Отставка главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* и главы Минобороны Украины Рустема Умерова отложена до выборов президента в США. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время не рассматривается возможность назначения нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на место Буданова*. Это не устраивает тех, кто «качает» последнего, поскольку за этими действиями последует усиление вертикали главкома ВСУ Александра Сырского, которого тоже намерены «качать», объяснил источник издания.

Также он подчеркнул, что отправить в отставку Умерова гораздо сложнее, чем Буданова*. В частности из-за того, что нынешний министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, которого планировали назначить главой Минобороны вместо Умерова, отказывается от этой должности. Также он имеет определённые сложности в отношениях с Генштабом ВСУ.

В связи с этим, властям Украины необходимо найти нового кандидата, но его пока нет, поэтому отставки отложены до выборов в США.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#сша
#увольнение
#всу
#минобороны
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#политика
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Депутат Толмачев назвал страну, которая не сможет без российского газа
Депутат Толмачев: Германия не сможет без российского газа
04 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/DesignRage

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что экономике Германии придётся очень сложно без российского газа.
Он отметил, что к Европе начинает приходить понимание того, что без газа России её экономику ждёт производственный кризис.

«Германии без России очень сложно, а словами о свободе и демократии рабочих не накормишь: нужны производства, а значит, наше топливо», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.

Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявлял, что восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает.

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#топливо
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#рф
#германия
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Во Франции около 200 депутатов выдвинули вотум недоверия новому премьеру Барнье
04 октября 2024, 19:54

Фото: iStock/SimonLukas

Левый «Новый народный блок» в парламенте Франции выдвинул вотум недоверия премьер-министру страны Мишелю Барнье, занявшему свой пост месяц назад. Об этом сообщает агентство France-Presse.
В опубликованном ими документе сказано, что существование нынешнего правительства является ничем иным, как отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы Франции.

Отмечается, что вотум был выдвинут 192 депутатами, входящими в коалицию левых. Во вторник документ будет представлен лидером социалистов Оливье Фором в ходе заседания Нацсобрания.

При этом агентство утверждает, что у такого решения слишком мало шансов на принятие, поскольку фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не собирается его поддерживать. А для принятия вотума с последующей отставкой премьер-министра и его кабинета необходимо большинство голосов.

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#франция
#политика
#правительство
#премьер-министр
#депутаты
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Небензя призвал тщательно расследовать теракт на «Северных потоках»
04 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Виновных в терактах на газопроводах «Северные потоки» необходимо наказать так, чтобы больше никому не повадно было «даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», а сами подрывы важно расследовать с особой тщательностью. С таким призывом выступил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что для дальнейшей безопасности объектов произошедший теракт нужно расследовать с особой тщательностью, а всех виновных в подрыве наказать так, чтобы больше никто не захотел совершить подобное.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что старт операции по подрыву газопроводов дал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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#василий небензя
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#северный поток
#газопровод
#взрыв
#теракт
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Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани
Генсек ООН Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани
04 октября 2024, 18:58

Фото: istock/Bet_Noire

Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава информационного центра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.
«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Международный XVI саммит объединения БРИКС в 2024 году под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и страны, входящие в БРИКС, работают над созданием собственной независимой расчетно-платёжной инфраструктуры, которая сможет полноценно обслуживать всю внешнюю торговлю.

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#брикс
#казань
#оон
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В Таджикистане выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в России
04 октября 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В Таджикистане обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг граждан республики в ходе проведения в России мероприятий по упорядочению процессов миграции. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
В ходе заседания межправительственной комиссии двух стран в Душанбе он отметил тревожные тенденции частого нарушения прав и свобод граждан Таджикистана. По словам главы таджикистанского правительства, фиксируется увеличение фактов недопуска, запрета на въезд, депортации граждан республики под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности.

Расулзода также рассказал, что увеличивается число случаев, когда на границе при въезде в Россию граждане Таджикистана задерживаются часами и лаже днями. Причём это относится также к членам официальных делегаций, студентам, людям преклонного возраста и детям. Премьер-министр Таджикистана в заключение призвал разработать чёткий совместный подход к решению вопроса миграционного взаимодействия.

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#премьер-министр
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