США рассматривают возможность введения санкций против Ирана

Виновных в терактах на газопроводах «Северные потоки» необходимо наказать так, чтобы больше никому не повадно было «даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», а сами подрывы важно расследовать с особой тщательностью. С таким призывом выступил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.