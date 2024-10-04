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Власти США рассматривают возможность введения санкций против Ирана. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что ограничения могут быть введены в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом они могут коснуться и нефтяной отрасли Ирана.
Также американский лидер отметил, что Израиль пока не принял окончательное решение о характере ответного удара по Ирану за недавнюю атаку. При этом Иерусалиму необходимо рассмотреть альтернативы атакам по нефтяным объектам.
Ранее в этот день Иран пригрозил Израиль ответным ударом по НПЗ и газовым месторождениям в случае нападения Иерусалима на Тегеран.
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Также американский лидер отметил, что Израиль пока не принял окончательное решение о характере ответного удара по Ирану за недавнюю атаку. При этом Иерусалиму необходимо рассмотреть альтернативы атакам по нефтяным объектам.
Ранее в этот день Иран пригрозил Израиль ответным ударом по НПЗ и газовым месторождениям в случае нападения Иерусалима на Тегеран.
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Анастасия Чинкова