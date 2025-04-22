В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий

Фото: iStock/sb2010
США начали более конструктивно подходить к процессу мирного урегулирования на Украине, исходя из реалий на земле. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал статью NYP о том, что Украина якобы готова отказаться от 20% территорий.
Напомним, газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Украина может быть готова отказаться от 20% своей территории в обмен на признание этих территорий де-факто, а не де-юре.
Он уточнил, что украинское руководство слишком быстро меняет свою позицию.
Депутат добавил, что при очередном изменении мнения Вашингтону придётся пояснить Владимиру Зеленскому, что ему не удастся саботировать мирное урегулирование конфликта какими-то различными надуманными предлогами.
Читайте также:
В Совфеде оценили готовность Украины отречься от 20% территории
Контратаки в Торецке, штурмы под Часов Яром, бои в Угледаре: последние новости СВО
Раскрыто заманчивое предложение США для РФ за сотрудничество по Украине
«Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат», — отметил Белик в беседе с Life.ru.
Он уточнил, что украинское руководство слишком быстро меняет свою позицию.
Депутат добавил, что при очередном изменении мнения Вашингтону придётся пояснить Владимиру Зеленскому, что ему не удастся саботировать мирное урегулирование конфликта какими-то различными надуманными предлогами.
Читайте также:
В Совфеде оценили готовность Украины отречься от 20% территории
Контратаки в Торецке, штурмы под Часов Яром, бои в Угледаре: последние новости СВО
Раскрыто заманчивое предложение США для РФ за сотрудничество по Украине
Элина Позднякова