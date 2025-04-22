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В ГД оценили «согласие» Киева на потерю 20% территорий

Депутат Белик: Возможное согласие Украины на потерю 20% земель ничего не значит
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

США начали более конструктивно подходить к процессу мирного урегулирования на Украине, исходя из реалий на земле. Так депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал статью NYP о том, что Украина якобы готова отказаться от 20% территорий.
Напомним, газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Украина может быть готова отказаться от 20% своей территории в обмен на признание этих территорий де-факто, а не де-юре.

«Если Вашингтон заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован, то ему приходится руководствоваться здравыми аргументами и принимать пусть и неприятные для киевского режима решения. При этом сообщения о том, что Украина может согласиться на потерю 20% территорий, ещё ничего не значат», — отметил Белик в беседе с Life.ru.

Он уточнил, что украинское руководство слишком быстро меняет свою позицию.

Депутат добавил, что при очередном изменении мнения Вашингтону придётся пояснить Владимиру Зеленскому, что ему не удастся саботировать мирное урегулирование конфликта какими-то различными надуманными предлогами.

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Один человек погиб во время атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Гладков: водитель погиб во время удара дрона по КамАЗу в Белгородской области
22 апреля 2025, 15:27

Фото: iStock/NiseriN

На повороте в село Сергиевка Краснояружского района КамАЗ подвергся атаке украинского беспилотника. Водитель грузовика погиб: он умер от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, погибший мужчина ехал в хутор Красноорловский, в своё хозяйство. Гладков отметил, что проезд в Краснояружский район возможен только по пропускам и на бронированных машинах с РЭБ, детектором дронов и всем обмундированием (каска, бронежилет). Мужчина ехал без разрешения, в объезд по полям.
«Он (погибший — прим. ред.) отказался перевозить скот в безопасное место, оставил его в районе и регулярно ездил туда и обратно, чтобы накормить скотину», — пояснил губернатор.
Ранее сообщалось о других жертвах ВСУ: в Дзержинске, ныне известном как Торецк, произошёл трагический инцидент, в результате которого была убита 85-летняя женщина.

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«Я вас ненавижу, нелюди»: как Ада Роговцева встала на сторону ВСУ, потеряла родных и закрыла себе путь в Россию
22 апреля 2025, 15:25

Ада Роговцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ада Роговцева — советская актриса, прошедшая через тяжелое детство, сложный брак и потерю сына. Многие восхищались её жизненным путём, пока она не начала поддерживать украинскую сторону в конфликтах, С этого момента в России её стали воспринимать как предательницу. Как сложилась ее жизнь в материале «Радио 1».

Поддержка ВСУ

В 2000-х Роговцева сблизилась с украинскими политиками, участвовала в выборах, но продолжала работать и в России. Всё изменилось в 2004-м — после «оранжевой революции» она публично поддержала протестующих и зажигала речами на митингах. Позже получила звание Героя Украины. Тогда многие задумывались: это искренность или попытка вновь стать значимой?

«Родные мои, я хочу вплести свой тихий голос, голос бабушки и мамы, голос украинки, голос деятеля культуры — в ваш могучий, чистый украинский голос», — говорила Роговцева.
После событий в Крыму Роговцева резко осудила Россию и открыто поддержала ВСУ — ездила к бойцам, выступала перед ними, собирала деньги. Параллельно всё ещё получала гонорары в России, но направляла их в поддержку украинской армии. В 2015-м в РФ против неё завели уголовное дело, и путь назад для неё оказался закрыт.

С началом СВО Роговцева возглавила наблюдательный совет украинского волонтёрского фонда. Сейчас ей 87 лет, она активно помогает украинским военным вместе с дочерью и не скрывает своей ненависти к россиянам, называя «нелюдями».

«Я будто полный стакан, переполненный ненавистью. Я ненавижу!.. Что они здесь делают? Что же вы делаете, по какому праву? Вы нелюди! А если вы нелюди, я вас ненавижу!» — призналась она.

После этих заявлений о ней вновь заговорили в российских СМИ — теперь уже в контексте деменции и возможных психических проблем. Когда-то её уважали, любили, восхищались, но теперь в России её помнят скорее как актрису, которая отвернулась от страны, где обрела славу.

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Биография и карьера на советской сцене

Роговцева родилась в 1937 году в Глухове. Её отец был сотрудником НКВД, мать — агрономом. Интересный факт: изначально её хотели назвать Людмилой, но по дороге в ЗАГС родственники перебрали пива и записали имя Адда — так её и оставили, только позже исправили на «Ада».

«Моя мама пришла в неописуемый ужас. Мало того, что Ада, а не Люда, так еще и с ошибкой! — говорила Роговцева о своем имени.

Детство пришлось на Великую Отечественную войну. Семья чудом избежала гибели, когда не успела сесть на паром, который позже взорвался. Жили бедно, в коммуналке, боролись с крысами и выживали как могли. Отец начал пить, а братья пошли по наклонной — воровство и алкоголь. Один за другим они умерли. Ада позже забрала отца к себе, чтобы помочь, несмотря ни на что.

В юности хотела быть журналисткой, но выбрала актёрский путь. Поступила в театральный институт в Киеве, где встретила свою любовь — преподавателя Константина Степанкова. Он был женат, но влюбился, ушёл из семьи, и они построили свою жизнь вместе. Родили двоих детей: Катю и Костю.

Ада Роговцева (Фото: РИА Новости/Рунов)

Роговцева быстро добилась успеха: в 23 года стала заслуженной артисткой, позже получила приз за роль в «Салют, Мария!», играла в «Укрощении огня», «Вечном зове» и преподавала в институте. Её карьера шла на двух фронтах — в России и на Украине. В 2004-м она потеряла мужа — он умер от рака. В память о нём она написала книгу «Мой Костя», где рассказала и о его слабостях, и об их любви. В 2012 году от рака умирает сын, который участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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ВСУ перебросили шестой элитный полк в курское приграничье
22 апреля 2025, 15:22

Фото: iStock/N-sky

В приграничье Курской области зафиксировано присутствие элитного 6-го полка сил специального назначения (ССО) Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника в группировке войск «Север», данный полк был переброшен для координации действий менее подготовленных подразделений ВСУ в условиях текущих боевых действий.

Согласно разведданным, 6-й полк ССО активно участвует в наступательных операциях, направленных на противодействие действиям российских войск. При этом украинские подразделения усиливают свои позиции вдоль государственной границы. Ситуация на Курском направлении остается напряженной.

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Помощь военнослужащим и их семьям в условиях специальной военной операции в 2025 году
22 апреля 2025, 14:18

Фото: iStock/N-sky

Государственная поддержка военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенно в условиях специальной военной операции (СВО), приобретает особое значение.
Бойцы и их семьи могут рассчитывать на широкий спектр государственных пособий, социальных гарантий и льгот, которые варьируются в зависимости от звания, воинской должности и стажа службы. Подробнее об этом можно узнать в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей военнослужащих

Семьи участников СВО пользуются обширной поддержкой и льготами. Близкие родственники бойцов имеют право на кредитные каникулы, а жены военнослужащих обеспечены защитой от увольнения и сокращения, если у них есть дети до 18 лет. Дети военнослужащих получают гарантированные места в детских садах, бесплатное горячее питание в учебных заведениях и возможность посещать продлённые группы в школах. Для старшеклассников предусмотрены льготы при поступлении в престижные вузы на бюджетной основе.

Если же военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям назначается ежемесячная помощь, соответствующая прожиточному минимуму для детей. Пожилые родители военнослужащих также не остаются без внимания — они получают бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные учреждения. Эти меры направлены на обеспечение защиты и заботы о семьях, сталкивающихся с тяжёлыми испытаниями.

Выплаты для раненых военнослужащих

Военнослужащие, получившие ранения в ходе выполнения служебных обязанностей, имеют право на значительные финансовые выплаты. В случае установления инвалидности, им полагаются:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. от 0,8 до 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение в зависимости от группы инвалидности;
  4. от 4,3 до 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация;
  5. от 5,6 до 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, в случае ранения военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей, при этом размер окончательной суммы зависит от степени тяжести травмы — от 100 тысяч рублей за легкое ранение до трех миллионов за тяжелое.

Поддержка семей погибших военнослужащих

Трагедия гибели военнослужащего не оставляет его семью без помощи государства. Им полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей, а также дополнительная выплата в размере 4,4 миллиона рублей в зависимости от региона службы погибшего.

Кроме того, предусмотрены региональные меры поддержки в размере трех миллионов рублей и страховая выплата в размере еще трех миллионов рублей.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Минобороны сообщило об освобождении Сухой Балки в ДНР
22 апреля 2025, 12:26

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Юг».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, один танк, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортёр М113 и прочее вооружение. Также ВС РФ были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад боеприпасов.

Ранее были раскрыты подробности возможного освобождения от ВСУ Горнальского мужского монастыря в Курской области.

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