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Вашингтон планирует применить механизм давления на европейцев и украинцев, который ранее применялся после конфликта с Владимиром Зеленским в Белом доме. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по урегулированию украинского конфликта.
При этом он добавил, что ЕС и Украина не смогут долго противостоять России без поддержки США.
Шантаж будет заключаться в полном выходе США из конфликта. Таким образом Вашингтон поставит Европу и Украину перед фактом, что они могут остаться один на один с Россией.
Тем временем вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в украинском конфликте уже следует сделать финальные шаги к завершению боев и «заморозке границы на уровне, близком к нынешнему», пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
Вэнс также отметил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если стороны не примут его предложения.
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«Пока не стоит говорить об однозначном провале переговорного процесса по Украине. Мы видим, что многие европейские ястребы и лоббисты Киева отказываются принимать предложения Трампа с признанием территориальных приобретений России. Как минимум в виде Крыма», — отметил Дудаков в беседе с RT.
При этом он добавил, что ЕС и Украина не смогут долго противостоять России без поддержки США.
«Поэтому сейчас команда Трампа включает тот же шантаж, который применялся сразу после перепалки с Зеленским в Белом доме», — подчеркнул эксперт.
Шантаж будет заключаться в полном выходе США из конфликта. Таким образом Вашингтон поставит Европу и Украину перед фактом, что они могут остаться один на один с Россией.
Тем временем вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в украинском конфликте уже следует сделать финальные шаги к завершению боев и «заморозке границы на уровне, близком к нынешнему», пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
Вэнс также отметил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если стороны не примут его предложения.
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Элина Позднякова