США Разместили на Алеутах ракеты HIMARS из-за российских учений «Океан-2024»

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Военно-морской флот РФ в акваториях нескольких морей и океанов проводит масштабные командно-тактические учения «Океан-2024». На этом фоне военное командование США перебросило на Алеутские острова подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии.
В частности, на острове Шемья была установлена пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности, а также контрбатарейный радар, сообщает издание Business Insider. Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт сообщил журналистам, что данная операция продемонстрировала возможности американской армии в Тихом океане оперативно перебрасывать значительные войсковые соединения на большие расстояния.
Учения «Океан-2024» проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. К участию в манёврах привлечены более 400 боевых кораблей, 120 самолётов и вертолётов морской авиации, свыше 90 тысяч военнослужащих.
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Александр Бойцов