06 марта 2026, 03:50

Reuters: США разрешили Индии закупать «застрявшую в море» российскую нефть

Фото: iStock/1971yes

США выдали Индии временную генеральную лицензию на покупку российской нефти. Разрешение распространяется только на партии углеводородов, которые уже находятся в море на момент сделки, передает Reuters.