США разрешили Индии закупать «застрявшую в море» российскую нефть
США выдали Индии временную генеральную лицензию на покупку российской нефти. Разрешение распространяется только на партии углеводородов, которые уже находятся в море на момент сделки, передает Reuters.
В официальном комментарии подчеркивается, что такая схема вряд ли принесет России существенную финансовую выгоду. Как утверждает агентство, срок действия лицензии составляет 30 дней.
Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп отменил дополнительную 25‑процентную пошлину на товары из Индии. Тогда глава государства заявил, что Нью‑Дели в обмен обязался отказаться от закупок российской нефти.
Однако уже в марте индийское издание Economic Times сообщило, что несмотря на договоренности, объемы экспорта «черного золота» из России в Индию в предыдущем месяце оставались на высоком уровне.
