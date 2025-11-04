В Кремле оценили возможность передачи США карт линии фронта на Украине

04 ноября 2025, 20:15

Песков: Россия сегодня не передает США карты с линиями боевого соприкосновения

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Россия в настоящее время не передаёт США карты с реальной линией фронта на Украине.





Об этом заявил 4 ноября официальный представитель Дмитрий Песков.



