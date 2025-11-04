В Кремле оценили возможность передачи США карт линии фронта на Украине
Песков: Россия сегодня не передает США карты с линиями боевого соприкосновения
Россия в настоящее время не передаёт США карты с реальной линией фронта на Украине.
Об этом заявил 4 ноября официальный представитель Дмитрий Песков.
«Сейчас не передаем. Когда были контакты, разумеется, пояснения по картам давались», — пояснил пресс-секретарь Кремля в беседе с ТАСС.Песков добавил, что хозяин Белого дома Дональд Трамп не поздравлял своего коллегу Владимира Путина с Днём народного единства, при этом ряд других государств направили свои поздравления.
Ранее, 31 октября, Песков заявлял, что Россия аргументированно опровергла претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.