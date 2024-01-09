США с союзниками провели тайную встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине

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16 декабря состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности стран «Большой семерки в Эр-Рияде, где участники обсудили в том числе и мирное решение конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Согласно сообщению, встреча была назначена из-за провала украинского контрнаступления, а также задержек с поставками Киеву военной помощи. На встрече участники обсудили «формулу мира Зеленского», а также основные принципы возможного взаимодействия с российскими властями.
Агентство отмечает, что Украина и страны-союзницы по-прежнему не желают напрямую взаимодействовать с Москвой.
Кроме стран «Большой семерки» на встречу также прибыли и представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. При этом Россия своего приглашения не получила, а Китай, Бразилия и ОАЭ вовсе отказались от участия в данном мероприятии.
По итогу встречи участники выразили свою приверженность к продолжению дальнейшей поддержки Украины и ее территориальной целостности.
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Агентство отмечает, что Украина и страны-союзницы по-прежнему не желают напрямую взаимодействовать с Москвой.
По итогу встречи участники выразили свою приверженность к продолжению дальнейшей поддержки Украины и ее территориальной целостности.
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Элина Позднякова