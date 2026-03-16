США считают, что нападение на Иран было ошибкой
Окружение Трампа сожалеет из-за агрессии против Ирана. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в администрации президента.
Собеседники отметили, что нынешний лидер США «привык делать то, что хочет, а затем быстро импровизировать, если что-то идет не так». Однако в случае с конфликтом на Ближнем Востоке некоторые из ближайшего окружения Трампа теперь сожалеют о принятом им решении. Один из чиновников назвал это состояние «раскаянием покупателя». Сейчас в Белом доме растут опасения, что нападение на Иран было ошибкой.
По словам журналистов, Трамп рискует попасть в ловушку «между своей прихотью и реальностью войны». Это связано с тем, что исход военного конфликта находится уже не в одностороннем контроле американской администрации, и быстрые решения не помогут в случае чего оперативно его завершить.
Противостояние США и Израиля с Ираном длится уже третью неделю. Каждая из сторон продолжает наносить удары. В Тель-Авиве заявили, что не желают допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же сообщил о необходимости снизить военный потенциал страны и свергнуть нынешний режим. Иран на данный момент к возобновлению переговоров не готов и отметил, что будет защищаться.
Читайте также: