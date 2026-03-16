Лавров высказался о ходе конфликта на Ближнем Востоке

16 марта 2026, 15:24

Дипломат Лавров: планировавшие покорить Иран за сутки поняли свое заблуждение

Страны, которые готовили атаку на Иран, рассчитывали за считаные часы — максимум за сутки — полностью подчинить себе эту страну, однако теперь понимают, насколько просчитались.





Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении. Ранее иранские власти предупредили Украину о возможных последствиях в случае поддержки Израиля. В Тегеране отметили, что при оказании такой помощи Киев может рассматриваться как легитимная цель для ударов. Такое заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.





«Если они рассчитывали, что они за сутки, за несколько часов достигнут задачи полностью покорить себе это государство, то, наверное, они сейчас уже понимают, насколько они ошибались, насколько они заблуждались», — прокомментировал главный дипломат РФ.