США считают Россию «недостаточно европейской» страной

Экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что с рекордным результатом побеждает на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина, губернатором которого ранее была его главная (и на сей день) единственная соперница в борьбе за номинацию Никки Хейли. Об этом 25 февраля со ссылкой на американские телеканалы сообщает РИА Новости.