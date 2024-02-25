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США считают Россию «недостаточно европейской» страной

Нуланд: Россия не соответствует ожиданиям, которые возлагает на неё Вашингтон
25 февраля 2024, 03:37
Фото: iStock/a-poselenov

Фото: iStock/a-poselenov

Россия в её нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть от Москвы Соединённые Штаты, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели (видеть) партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», — сказала она в эфире телеканала CNN.

В контексте конфликта России и Украины Виктория Нуланд заявила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьёзно сесть за стол» переговоров.


Ранее заместитель госсекретаря пообещала, что новые антироссийские санкции будут «сокрушительными». По словам политика, санкции затронут российский оборонно-промышленный комплекс. Нуланд заявила, что Вашингтон примет сотни новых мер, но не сообщила подробностей.

Ещё два года назад, когда началась спецоперация РФ на Украине, президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.

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#отношения
#сша
#россия
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Жену украинского дипломата задержали в Венгрии из-за контрабанды сигарет
Венгрия уличила жену дипломата из Украины в участии в контрабанде сигарет
25 февраля 2024, 03:27

Фото: iStock/ bibiphoto

Венгерские таможенники задержали на границе с Украиной жену украинского дипломата за попытку контрабанды сигарет. Об этом сообщило венгерское Национальное налоговое и таможенное управление в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
В ведомстве рассказали, что на пропускной пункт прибыл микроавтобус с украинской печатью дипломатической неприкосновенности. При этом знак оказался неофициальным. Когда пограничники решили осмотреть транспорт, водитель и пассажир заперлись внутри. Сотрудники таможни все-таки вскрыли микроавтобус, обнаружив в нем 141,5 тыс. упаковок контрабандных сигарет без акцизных марок.

Потенциальный ущерб госбюджету Венгрии оценили более чем в €643 тыс.

Водителя в итоге арестовали, ему грозит до 8 лет лишения свободы, пассажирку же отпустили.

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Трамп заявил о победе с рекордным результатом на родине главной соперницы
РИА Новости: Трамп с рекордным результатом побеждает на выборах в Южной Каролине
25 февраля 2024, 03:22

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что с рекордным результатом побеждает на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина, губернатором которого ранее была его главная (и на сей день) единственная соперница в борьбе за номинацию Никки Хейли. Об этом 25 февраля со ссылкой на американские телеканалы сообщает РИА Новости.
CNN сообщает, что экс-президент лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%; по версии FOX, у Трампа сейчас в кармане 63,5% голосов избирателей. В результате еспубликанец выиграет голоса минимум 29 делегатов штата, как следует из опросов Еdison Research Projection, которые приводит, в свою очередь, агентство Reuters.

После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».

Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.

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#рекорд
#выборы
#сша
#дональд трамп
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Трамп затеял крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
Трамп наметил крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы на выборах
25 февраля 2024, 03:07

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что проведет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на предстоящих президентских выборах. Его слова передает ТАСС.
Трамп назвал незаконную миграцию "угрозой для страны".

"И это нехорошо, и я ненавижу говорить это, а эти клоуны в СМИ скажут: "О, он такой жестокий". Нет, нет. Они (мигранты— прим. ред.) убивают наших людей, они убивают нашу страну", — подытожил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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CNN: США и Британия нанесли новую серию ударов по Йемену
США и Великобритания нанесли четвертую серию ударов по Йемену
25 февраля 2024, 01:09

Фото: iStock/ znm

Соединенные Штаты и Великобритания совершили четвёртую серию ударов по территории Йемена, сообщает CNN.
По данным телеканалов, удары пришлись на десятки целей мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», в том числе в столице страны Сане. Также целями стали места расположения радаров и вооружений, центры управления и связи, а также подземные хранилища оружия.

Вашингтон и Лондон с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

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Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа
Египет построит два лагеря для беженцев в секторе Газа
25 февраля 2024, 00:46

Фото: iStock/ Juan Carlos fotografia

Египет построит два специальных лагеря для беженцев в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его данным, египетские власти уже приступили к возведению палаточного лагеря рядом с городом Хан-Юнис в южной части Газы на 4 тыс. мест, он будет готов в течение ближайшей недели. Еще один будет построен в центральном регионе, севернее Дер-эль-Балаха. Оба лагеря обеспечат электричеством, канализацией и другой жизненно необходимой инфраструктурой.

Также, согласно сообщению, в городе Рафах на границы с Египтом, египетская сторона поставит полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи для жителей палестинского сектора.

В января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц у Хан-Юниса на 7 тыс. мест.

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В России началось досрочное голосование на выборах президента
ЦИК РФ объявил о начале досрочного голосования на президентских выборах
25 февраля 2024, 00:32

Фото: iStock/nemchinowa

В России началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах. Как сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина, оно продлится с 25 февраля по 14 марта.
Кроме того, досрочно голосовать будут также работники полярных станций и моряки, которые в период проведения выборов находятся в плавании.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

В бюллетене для голосования будут находиться четыре кандидата — Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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#выборы
#голосование
#цик
#россия
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Трамп: При Байдене США проиграют третью мировую войну ещё до её начала
Трамп рассказал об опасности того, что Байден может выиграть выборы
25 февраля 2024, 00:22

Фото: сайт Дональда Трампа

США проиграют третью мировую войну ещё до ее начала, если у власти останется президент Байден, заявил Дональд Трамп. Слова бывшего хозяина Белого дома приводит телеканал Fox News.
«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», — заявил Трамп на Конференции консервативного политического действия.

Также он заявил, что первым своим указом, в случае победы на ноябрьских выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов. Кроме того, Трамп пообещал наступление «судного дня» всем своим политическим противникам, включая «лжецов, мошенников и цензоров, которые присвоили нашу страну».

Ранее экс-президент Америки выразил мнение, что в он состоянии разрешить конфликт на территории Украины за короткие сроки в случае победы на выборах. По словам Дональда Трампа, как только он займет пост президента США, ему будет под силу урегулировать конфликтные отношения между Россией и Украиной.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.

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#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Глава МИД Украины предложил изменить написание Одессы на немецком языке
24 февраля 2024, 23:52

Фото: iStock/ Gelia

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, пишет одесское издание «Думская» в Telegram-канале. Предложение было озвучено на совместной пресс-конференции в Одессе.
Кулеба считает, что транслитерация названия города должно быть, как в украинском варианта, а не в русском — с одной буквой "с".

Бербок в свою очередь заметила, что, по правилам немецкого языка город будет в таком случае читаться как "Одеза".

Ранее МИД Германии сменило транслитерацию названия города Киевс Kiew на Kyjiw в своем списке слов для официального использования.

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ЕК в марте представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
ЕК рассказала, когда представит программу переговоров о вступлении Украины в ЕС
24 февраля 2024, 23:26

Фото: iStock/ BrasilNut1

Еврокомиссия (ЕК) намерена к середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министрами Канады, Италии и Бельгии, трансляция которой велась в X.
«Мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров», — заявила фон дер Ляйен.

Она также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявив ему, что ЕС в марте передаст Украине €4,5 млрд в рамках пакета помощи на €50 млрд.

Западные лидеры прибыли в Киев 24 февраля по случаю двух лет со дня начала СВО, чтобы выразить солидарность Украине.

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