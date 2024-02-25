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Россия в её нынешнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть от Москвы Соединённые Штаты, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели (видеть) партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин», — сказала она в эфире телеканала CNN.В контексте конфликта России и Украины Виктория Нуланд заявила, что США «продолжат затягивать удавку» ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву «серьёзно сесть за стол» переговоров.
Ещё два года назад, когда началась спецоперация РФ на Украине, президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.
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Артем Путинцев