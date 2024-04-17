США сделали дерзкий шаг на границе Финляндии и России

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Штаты и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в Ивало с местными жителями, пишет Yle.
Как сообщает издание, Саамский парламент раскритиковал власти Финляндии за то, что с жителями не обсудили соглашение DCA о сотрудничестве в области обороны Финляндии и США, а также вступлении в НАТО.
Теперь американские военные смогут беспрепятственно пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари, что разозлило местное население.
Сообщается, что документ был обнародован в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой выразить мнение о заключении договора со Штатами, но ответа не последовало.
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Теперь американские военные смогут беспрепятственно пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари, что разозлило местное население.
Сообщается, что документ был обнародован в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой выразить мнение о заключении договора со Штатами, но ответа не последовало.
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Алёна Самарева