«Без лишнего пиара»: Стало известно, почему США выбрали встречу с Умеровым, а не с Зеленским
Политолог Солонников: США назначили встречу с Умеровым из-за серьёзности вопроса
Делегация США не стала встречаться с Владимиром Зеленским в Европе, а вместо этого предпочла встречу с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым, потому что американцы серьёзно относятся к плану по решению конфликта. Такое заявление сделал политолог Дмитрий Солонников.
Напомним, 4 декабря Умеров отправился в США на встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.
«Та работа, что сейчас проводится американцами, действительно похожа на классическую дипломатию, когда идут встречи различных групп и согласование документов по пунктам. Это сложная кропотливая работа. Однако это именно то, о чем говорила Россия — о возвращении реальной дипломатии, а не публичных шоу», — пояснил Солонников в разговоре с «Газетой.Ru».
Он напомнил, что Зеленский надеялся на встречу с Уиткоффом в Европе после его визита в Москву, чтобы потом сделать ряд заявлений для СМИ, однако этого не произошло. Американцы же лишнего пиара в этом вопросе не хотят, поскольку серьёзно относятся к этому, заключил политолог.
Тем временем член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил Общественной Службе Новостей, что для России важным вопросом является механизм реализации договоренностей, которые могут быть достигнуты в ходе мирных переговоров.
«Та работа, которая сейчас проводится с американцами внутри Украины, является результатом начала непростого процесса, который должен быть завершен до того, как стороны сядут за стол переговоров. Россия будет вести переговоры только с легитимной украинской властью, и подписывать договоренности будет только легитимная украинская власть», — пояснил эксперт.
В противном случае нет никакого смысла обсуждать суть мирного плана, заключил Килинкаров.