«Без лишнего пиара»: Стало известно, почему США выбрали встречу с Умеровым, а не с Зеленским

04 декабря 2025, 17:18

Политолог Солонников: США назначили встречу с Умеровым из-за серьёзности вопроса

Фото: iStock/ValleraTo

Делегация США не стала встречаться с Владимиром Зеленским в Европе, а вместо этого предпочла встречу с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым, потому что американцы серьёзно относятся к плану по решению конфликта. Такое заявление сделал политолог Дмитрий Солонников.





Напомним, 4 декабря Умеров отправился в США на встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.





«Та работа, что сейчас проводится американцами, действительно похожа на классическую дипломатию, когда идут встречи различных групп и согласование документов по пунктам. Это сложная кропотливая работа. Однако это именно то, о чем говорила Россия — о возвращении реальной дипломатии, а не публичных шоу», — пояснил Солонников в разговоре с «Газетой.Ru».

«Та работа, которая сейчас проводится с американцами внутри Украины, является результатом начала непростого процесса, который должен быть завершен до того, как стороны сядут за стол переговоров. Россия будет вести переговоры только с легитимной украинской властью, и подписывать договоренности будет только легитимная украинская власть», — пояснил эксперт.