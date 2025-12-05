«Его уволят»: Стало известно о скорой отставке Зеленского
Политолог Вакаров допустил возможность скорой отставки Зеленского
Политолог Василий Вакаров заявил, что Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.
Вакаров отметил, что удивлён, почему лидер киевского режима до сих пор остаётся в должности.
«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с Андреем Ермаком», — сказал эксперт.Политолог заявил, что Зеленский осознаёт ситуацию после американо-российских переговоров по Украине, учитывая их длительность и оценки Трампа и Путина.
«Зеленский сейчас делает только одну вещь: тянет время. Его интересуют только гарантии, то есть детали его дальнейшего существования. Но очень скоро его «уволят» или он сам подаст в отставку» — заявил Василий Дмитриевич.Вакаров задался вопросом, зачем американцам человек, который «всё сдаёт и ничего не исполняет».