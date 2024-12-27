Трамп требует у Европы увеличить поддержку Украины из-за сокращения помощи США

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Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран Европы увеличения поддержки Украины, так как Штаты могут сократить объем выделенной помощи. Об этом сообщает газета The Washington. Post.
«Трамп уже оказывает давление на европейские страны, чтобы они увеличили помощь Украине. Давая понять, что помощь в области безопасности от Соединенных Штатов — крупнейшего спонсора Украины — будет сокращаться», — пишут в издании.
В публикации отметили, что такой ход Трампа связан с попыткой привлечения Европы к большей ответственности в конфликте на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало, что действующий президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать наращивать поставки вооружений на Украину.
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Иван Мусатов