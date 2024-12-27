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Американский Институт ответственного государственного управления Куинси призвал власти США решить вопрос на Украине дипломатическим путем. Об этом учреждение заявило в соцсети X.
«Пришло время для дипломатии», — говорится в сообщении.
Институт предложил мирную инициативу взамен требованию американских чиновников о мобилизации все новых украинцев. В частности власти США выступают за призыв в ВСУ украинцев в возрасте от 19 ддо 25 лет.
Также в аналитическом центре добавили, что конфликт привел к большим человеческим жертвам и лишил дома многих людей. В связи с этим Вашингтон должен прекратить страдания украинцев и перейти к дипломатии.
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Иван Мусатов